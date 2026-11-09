Mayor retirado muere en forcejeo tras presunto ataque a su pareja

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La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan un incidente armado ocurrido en el municipio Monte Plata, donde un mayor retirado de la institución falleció y otras dos personas resultaron heridas durante un conflicto de índole pasional.

El hecho ocurrió la noche del 8 de noviembre de 2026, en el barrio Los Suizos, y la víctima fue identificada como Franklin Antonio Encarnación, conocido como Thomas, de 60 años.

De acuerdo con el informe preliminar, el oficial retirado habría intentado atacar a tiros a su compañera sentimental durante una discusión en una vivienda donde se encontraba de visita junto a ella.

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¿Cómo ocurrió el tiroteo en Monte Plata?

Según el reporte policial, Encarnación habría sostenido una fuerte discusión con su pareja y, posteriormente, tomó un fusil que tenía en su vehículo y realizó varios disparos.

En medio del incidente, Pedro Núñez Manzueta, de 45 años, esposo de la anfitriona, intervino para detener la agresión.

El informe indica que Núñez Manzueta logró despojar al oficial retirado del arma durante un forcejeo. En esas circunstancias, Encarnación sufrió heridas de bala que posteriormente le provocaron la muerte.

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Sin embargo, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Dos personas heridas durante el incidente

Como resultado del tiroteo, Pedro Núñez Manzueta y su esposa, Margarita Correa, de 40 años, también resultaron heridos.

Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibieron atención médica.

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Policía ocupa fusil, pistola y casquillos

Durante el levantamiento de la escena, los investigadores recolectaron 15 casquillos calibre 7.62×39, un fusil marca SHEX y tres teléfonos celulares.

Además, en la inspección del vehículo del fallecido fue ocupada una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan profundizando las pesquisas para determinar las circunstancias exactas del suceso y establecer las responsabilidades correspondientes.