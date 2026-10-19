Policía persigue a varios hombres por muerte de sargento mayor en SDN

Santo Domingo Norte, R. D. – La Policía Nacional persigue a varios hombres en proceso de identificación, señalados como presuntos responsables de la muerte a tiros de un sargento mayor de la institución, quien se encontraba fuera de servicio en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en el sector Higüero, Santo Domingo Norte.

La víctima, Pedro Luis Guerrero Ibis, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Esto, a consecuencia de una herida de arma de fuego en el tórax.

De acuerdo con las informaciones preliminares, varios individuos irrumpieron en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo y despojaron de sus pertenencias a varias personas. Durante el asalto, uno de los atacantes habría disparado contra el agente y lo despojó de su arma de reglamento y una cadena, antes de escapar junto a sus acompañantes.