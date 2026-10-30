Más de 350 personas se entregan voluntariamente a la Policía

La Policía Nacional informó este viernes que, desde el pasado 17 de agosto hasta la fecha, más de 350 personas. Personas vinculadas a hechos delictivos han optado por entregarse voluntariamente a las autoridades por distintas vías, para responder ante la justicia por los procesos pendientes.

DECLARACIONES

En ese sentido, el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, resaltó que estas entregas reflejan la disposición de los requeridos. Esto a enfrentar sus procesos judiciales, garantizándoles en cada caso el debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales.

El portavoz reiteró que la institución, junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mantiene fortalecidas las acciones preventivas. Además, operativas para preservar la seguridad ciudadana.