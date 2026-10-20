Mariotti denuncia que 5 de cada 10 facturas de Edenorte tiene cobro excesivos

El diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, denunció que cinco de cada diez facturas de Edenorte presentan cobros excesivos.

El legislador citó datos oficiales durante una intervención en la Cámara de Diputados. Según explicó, la mitad de los reclamos contra la empresa recibió una respuesta favorable a los usuarios.

Mariotti también afirmó que las quejas por cobros injustificados aumentaron en los últimos meses. Los reclamos pasaron de 3,600 en abril a 15,500 en septiembre de 2026.

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El diputado sostuvo que las distribuidoras cobran de más para ocultar sus pérdidas. Además, señaló que esta situación ocurre sin que las autoridades anuncien un aumento de la tarifa eléctrica.

“No han subido la tarifa, están inflando las facturas, y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dijo el propio Celso Marranzini cuando estaba al frente de CUED, que dijo que en EDEESTE había un administrador que le estaba inflando las facturas a más de 42 mil usuarios para mitigar el efecto de las pérdidas”, expresó Mariotti.