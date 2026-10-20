Mariotti denuncia que 5 de cada 10 facturas de Edenorte tiene cobro excesivos

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El diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, denunció que cinco de cada diez facturas de Edenorte presentan cobros excesivos.
El legislador citó datos oficiales durante una intervención en la Cámara de Diputados. Según explicó, la mitad de los reclamos contra la empresa recibió una respuesta favorable a los usuarios.
Mariotti también afirmó que las quejas por cobros injustificados aumentaron en los últimos meses. Los reclamos pasaron de 3,600 en abril a 15,500 en septiembre de 2026.
El diputado sostuvo que las distribuidoras cobran de más para ocultar sus pérdidas. Además, señaló que esta situación ocurre sin que las autoridades anuncien un aumento de la tarifa eléctrica.
“No han subido la tarifa, están inflando las facturas, y no lo digo yo, lo dicen los números, lo dijo el propio Celso Marranzini cuando estaba al frente de CUED, que dijo que en EDEESTE había un administrador que le estaba inflando las facturas a más de 42 mil usuarios para mitigar el efecto de las pérdidas”, expresó Mariotti.
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Reclamos por facturas eléctricas
Mariotti explicó que el Estado dio la razón a los usuarios en unos 20,000 casos ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom). Estos reclamos corresponden a los últimos seis meses, según indicó.
“Eso es más de 100 veces diarias que el PROTECOM admitió que las distribuidoras le estaban cobrando de más a la gente”, afirmó el congresista.
El diputado consideró que estos casos no representan simples errores. A su juicio, los resultados muestran una práctica que requiere la atención de las autoridades.
Señalamientos contra Edenorte
Al referirse a Edenorte, Mariotti indicó que la mitad de los reclamos contra esa empresa resultó procedente. Es decir, las autoridades dieron la razón a los usuarios que cuestionaron sus facturas.
“Eso lo que quiere decir, es que en EDENORTE de manera específica, de cada 10 facturas que ellos emiten, 5 la están emitiendo con errores”, manifestó el legislador.
Finalmente, Mariotti calificó la situación como un abuso y una injusticia. También cuestionó que el Estado entregue recursos a las distribuidoras sin comprobar en qué los gastan.
Por esa razón, reiteró su llamado a interpelar a las autoridades del sector eléctrico. El diputado busca que expliquen el manejo de los fondos y respondan por los cobros que denunció.
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