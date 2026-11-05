Estudiantes de la FCS, marcharán contra aumento de tesis en la UASD

Santo Domingo, RD. – ¡Del rechazo a las calles! Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) anunciaron una marcha para este jueves 5, en protesta por el aumento del derecho a tesis, que pasó de RD$8,000 a RD$55,000. La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) calificó la medida como un «paquetazo académico» y advirtió que no permitirá que el costo de graduarse se convierta en una barrera económica.

La movilización está pautada para las 2:00 de la tarde y partirá desde la explanada de la Escuela de Medicina, según la convocatoria difundida por las organizaciones estudiantiles.

La reacción de los universitarios se produce luego de que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud aprobara, el pasado 2 de noviembre, la Resolución FCS 1334-2026, que establece el nuevo costo de los servicios relacionados con los trabajos de grado.

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FED arremete contra el aumento

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la FED manifestó su rechazo a la disposición y dirigió fuertes críticas al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Ángel Nadal Ponce, a quien atribuye la responsabilidad de impulsar el incremento.

Comunicado de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED)

La organización estudiantil calificó la decisión como un “NADALAZO” y cuestionó que, además de elevar el costo del derecho a tesis, las autoridades redujeran de tres a dos la cantidad de integrantes permitidos por trabajo de grado.

Las agrupaciones sostienen que la medida fue aprobada sin una consulta democrática con los distintos sectores de la facultad y advierten que el nuevo esquema económico representa un obstáculo para estudiantes que están próximos a concluir sus carreras.

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Hablan de un golpe al bolsillo estudiantil

En otro documento conjunto, varias organizaciones estudiantiles denunciaron que el incremento forma parte de un nuevo paquete de servicios que, según afirman, busca trasladar a los universitarios costos que antes eran considerablemente menores.

De acuerdo con sus cálculos, al reducirse de tres a dos los integrantes por trabajo de grado, cada estudiante tendría que asumir un pago individual de RD$27,500, en lugar de los RD$8,000 que, aseguran, se cobraban anteriormente.

Comunicado de varias organizaciones estudiantiles rechazan el aumento de costo de tesis

Los representantes estudiantiles argumentan que carreras como Medicina, Enfermería, Bioanálisis, Odontología y Farmacia requieren jornadas académicas y prácticas que dificultan mantener un empleo remunerado durante los estudios.

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Por esa razón, consideran que el nuevo cobro podría dejar a estudiantes de escasos recursos en una situación difícil para completar su proceso de graduación.

Advierten que llevarán la protesta a las calles

El tono del pronunciamiento de la FED deja clara la tensión que ha generado la disposición. La organización dio un plazo de 24 horas para que las autoridades dejaran sin efecto las medidas y advirtió que, de no producirse una revocación, los estudiantes saldrían a las calles.

“La paz universitaria no es silencio, ni es aguantar abusos callados”, expresa el comunicado de la federación.

Mientras tanto, las organizaciones convocantes llamaron al estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la universidad en general a sumarse a la jornada de protesta de este jueves.

Los universitarios exigen que se derogue la resolución y que ningún estudiante vea amenazada su graduación por los nuevos cobros o por trabas administrativas.