«Aumento antojadizo» Codue rechazan alza del marbete y pide revisión

Santo Domingo, RD. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) pidió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) revisar la disposición que aumenta el costo del marbete vehicular, al considerar que la medida representa una carga adicional para las familias dominicanas.

Su presidente Feliciano Lacen Custodio, manifestó que las autoridades deben evaluar cuidadosamente las decisiones que afectan el bolsillo de la población, tomando en cuenta que los salarios de numerosos trabajadores resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus hogares.

“Nosotros somos conocedores de la Ley 112, Estrategia Nacional de Desarrollo, que mandaba al país abocarse a grandes pactos, como la Reforma Educativa, Pacto Eléctrico y también la Reforma Económica, la cual no se ha llevado a cabo de manera suficiente como se debió hacer, pero nos hemos encontrado en los últimos tiempos que cada institución quiere poner y aumentar los impuestos antojadizamente, con resolución, mediante su consejo interno” dijo el pastor Feliciano Lacen Custodio.

El Codue sostuvo que, más allá de las estadísticas económicas, los indicadores financieros y las cifras de crecimiento, es necesario prestar atención a la realidad que viven las familias, especialmente aquellas con menores ingresos y limitadas posibilidades de afrontar nuevos gastos.

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En ese sentido, exhortó a las autoridades a sopesar las medidas económicas y administrativas antes de implementarlas, procurando que sus efectos no recaigan desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables.

En otro aspecto, Feliciano Lacen señaló que la situación internacional, marcada por conflictos y dificultades en los mercados, repercute en la economía dominicana, particularmente en los precios de los combustibles, pese a los subsidios que aplica el Estado.

Asimismo, expresó preocupación por el incremento de las tarifas eléctricas y el encarecimiento de los alimentos de primera necesidad, factores que, según indicó, reducen la capacidad de las familias para cubrir sus compromisos mensuales.

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La entidad también manifestó inquietud por las dificultades que enfrenta el sistema de salud y consideró que este escenario exige mayor sensibilidad de las autoridades al momento de adoptar decisiones que impliquen nuevos desembolsos para la ciudadanía.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica exhortó al Estado dominicano a procurar la estabilidad social, económica y alimentaria de las familias, mediante decisiones que tomen en cuenta la capacidad real de pago de la población.