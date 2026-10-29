¡A pagar el marbete! Nuevas tarifas aumentan a RD$2,000 y RD$4,000

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Santo Domingo.- Con la llegada de los últimos meses del año y los gastos propios de la temporada navideña, los propietarios de vehículos en República Dominicana tendrán que sumar una nueva carga a sus presupuestos: el aumento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, cuyas tarifas para el período 2026-2027 fueron elevadas a RD$2,000 y RD$4,000.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso el incremento mediante la Resolución Núm. DDG-AR1-2026-00009, fechada el 29 de octubre de 2026, que establece los nuevos montos según el año de fabricación de los vehículos.
La medida supone un aumento de RD$500 para los automóviles fabricados hasta 2020 y de RD$1,000 para los modelos de 2022 en adelante, en comparación con las tarifas del período anterior.
El ajuste coincide con una época en la que las familias dominicanas comienzan a organizar sus finanzas para cubrir compromisos de fin de año, entre ellos compras navideñas, celebraciones familiares y otras obligaciones económicas.
¿Cuánto costará el marbete 2026-2027?
De acuerdo con las nuevas disposiciones de la DGII, los propietarios deberán pagar las siguientes tarifas:
- RD$2,000: vehículos fabricados hasta el año 2021, inclusive.
- RD$4,000: vehículos fabricados desde el año 2022 en adelante.
Durante el período 2025-2026, el impuesto tenía un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y de RD$3,000 para los modelos de 2021 en adelante.
Sin embargo, no todos los conductores pagarán más. Los propietarios de vehículos fabricados en 2021 tendrán una reducción de RD$1,000, debido a que sus unidades pasan a la categoría de menor tarifa.
Notas relacionadas
¿Hasta cuándo se puede renovar el marbete?
El proceso de renovación del marbete 2026-2027 comenzó este jueves 29 de octubre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.
Durante este período, los propietarios podrán cumplir con el pago del impuesto correspondiente a sus vehículos.
La fecha límite se sitúa después de las festividades navideñas. Por lo que los conductores tendrán la posibilidad de organizar sus pagos entre los últimos meses de 2026 y enero de 2027.
¿Cuáles son las multas por no renovar a tiempo?
La DGII estableció penalidades para los propietarios que no cumplan con la renovación dentro del plazo establecido o que mantengan deudas de períodos anteriores.
Los recargos son los siguientes:
- RD$2,000: por no renovar el marbete 2026-2027 dentro del plazo.
- RD$2,100: para quienes tengan pendiente la renovación correspondiente al período 2025-2026.
- RD$3,100: para vehículos con el marbete pendiente del período 2024-2025 o anteriores.
Estos montos representan un gasto adicional al impuesto correspondiente, por lo que la renovación tardía puede incrementar considerablemente el desembolso de los propietarios.
¿Por qué aumentó el precio del marbete?
La Dirección General de Impuestos Internos justificó el incremento señalando que las tarifas fijas del impuesto de circulación vehicular no habían sido actualizadas desde 2016.
La entidad explicó que la modificación responde a la evolución acumulada de los precios durante los últimos años y a la necesidad de aplicar criterios objetivos, transparentes y verificables en la determinación del tributo.
Asimismo, indicó que la actualización procura mantener un equilibrio entre la eficiencia en la recaudación y la sostenibilidad fiscal del Estado.
El marbete se suma a los gastos de fin de año
El incremento llega en una temporada de importantes compromisos económicos para los hogares dominicanos, que tradicionalmente destinan parte de sus ingresos a compras navideñas, alimentación, viajes y celebraciones familiares.
Para una familia con dos vehículos fabricados desde 2022, por ejemplo, la renovación representará un desembolso de RD$8,000, frente a los RD$6,000 que habría pagado con las tarifas anteriores.
Aunque el plazo de renovación se extiende hasta finales de enero, quienes dejen el pago para después de las festividades tendrán que asumir esta obligación durante el inicio del nuevo año.
Con las nuevas tarifas ya vigentes, el marbete se incorpora a la lista de gastos que los propietarios de vehículos deberán contemplar en sus presupuestos, en medio de una temporada caracterizada por el aumento del consumo y los compromisos familiares.
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