¡A pagar el marbete! Nuevas tarifas aumentan a RD$2,000 y RD$4,000

Santo Domingo.- Con la llegada de los últimos meses del año y los gastos propios de la temporada navideña, los propietarios de vehículos en República Dominicana tendrán que sumar una nueva carga a sus presupuestos: el aumento del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, cuyas tarifas para el período 2026-2027 fueron elevadas a RD$2,000 y RD$4,000.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dispuso el incremento mediante la Resolución Núm. DDG-AR1-2026-00009, fechada el 29 de octubre de 2026, que establece los nuevos montos según el año de fabricación de los vehículos.

La medida supone un aumento de RD$500 para los automóviles fabricados hasta 2020 y de RD$1,000 para los modelos de 2022 en adelante, en comparación con las tarifas del período anterior.

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El ajuste coincide con una época en la que las familias dominicanas comienzan a organizar sus finanzas para cubrir compromisos de fin de año, entre ellos compras navideñas, celebraciones familiares y otras obligaciones económicas.

¿Cuánto costará el marbete 2026-2027?

De acuerdo con las nuevas disposiciones de la DGII, los propietarios deberán pagar las siguientes tarifas:

RD$2,000: vehículos fabricados hasta el año 2021, inclusive.

vehículos fabricados hasta el año 2021, inclusive. RD$4,000: vehículos fabricados desde el año 2022 en adelante.

Durante el período 2025-2026, el impuesto tenía un costo de RD$1,500 para los vehículos fabricados hasta 2020 y de RD$3,000 para los modelos de 2021 en adelante.

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Sin embargo, no todos los conductores pagarán más. Los propietarios de vehículos fabricados en 2021 tendrán una reducción de RD$1,000, debido a que sus unidades pasan a la categoría de menor tarifa.