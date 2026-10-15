Manzanillo Power Land entra en operación con capacidad de 414 megavatios

Manzanillo Power Land fortalecerá el suministro eléctrico

La entrada en operación del ciclo combinado de Manzanillo Power Land también aportará mayor flexibilidad al sistema eléctrico dominicano.

Esta capacidad permitirá responder con mayor rapidez a las variaciones de la demanda y ofrecer respaldo para atender el crecimiento del consumo de electricidad.

Asimismo, la incorporación de los 414 MW contribuirá a reforzar la estabilidad y confiabilidad del SENI, que integra las instalaciones de generación, transmisión y distribución de electricidad del país.

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Gas natural y tecnología de alta eficiencia

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el uso de gas natural, junto con una tecnología de generación diseñada para aprovechar de manera más eficiente la energía del combustible.

El ciclo combinado utiliza turbinas de gas y vapor para producir electricidad, lo que permite aprovechar parte del calor generado durante el proceso. También mejorar el rendimiento de la instalación frente a sistemas que utilizan únicamente una turbina de gas.

De acuerdo con Energía 2000, esta tecnología contribuirá a mejorar la eficiencia del parque energético nacional y a fortalecer la competitividad del sistema eléctrico.

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Una infraestructura estratégica para el sector energético

La puesta en operación de Manzanillo Power Land representa un paso importante para ampliar la infraestructura de generación eléctrica en la región norte del país.

La empresa destacó que el proyecto contribuirá al desarrollo de una matriz energética más eficiente y sostenible. Además de fortalecer la capacidad nacional para responder a las necesidades de electricidad.