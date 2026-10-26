Manuel Conde propone juez de carrera para presidir la Suprema

Santo Domingo, RD.- El abogado y catedrático universitario Manuel Conde pidió al presidente Luis Abinader y a los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) elegir a un magistrado de carrera judicial para presidir la Suprema Corte de Justicia, al tiempo que sugirió la elección de juezas de carrera para lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en la alta corte.

Durante su participación en el programa Cátedra Jurídica, que se transmite por la Z101, Conde sostuvo que el proceso de renovación de la alta corte representa una oportunidad para fortalecer la independencia judicial, reconocer la trayectoria de los jueces y consolidar una cultura institucional basada en el mérito.

El jurista valoró las decisiones que, a su juicio, ha impulsado el presidente Abinader en favor de la independencia de instituciones del Estado, entre ellas la designación de figuras que considera independientes al frente del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional.

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Oportunidad de impulsar una transformación

En ese contexto, afirmó que el mandatario tiene la oportunidad de impulsar una transformación en la visión institucional del país mediante la elección de un juez o una jueza de carrera para dirigir el Poder Judicial.

“Este es un momento propicio para elevar también en la práctica la carrera judicial. Este es un momento para elegir a un juez de carrera o una juez al frente de la Suprema Corte de Justicia”, expresó.

Respeto a la independencia de los poderes públicos

Conde consideró que esa decisión enviaría una señal de respeto a la independencia de los poderes públicos y permitiría superar una práctica que, según planteó, ha favorecido la selección de abogados que no necesariamente provienen de la carrera judicial y que, en ocasiones, mantienen cercanía con los liderazgos políticos.

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A su juicio, la elección de un magistrado con trayectoria en los tribunales demostraría que la dirección de la justicia debe responder a criterios de experiencia, profesionalidad y méritos, y no a vínculos personales o políticos.

Sugiere elegir juezas de carrera para lograr paridad

Manuel Conde afirmó que la selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia no debe limitarse a definir quién ocupará la presidencia del tribunal, sino que también debe tomar en cuenta la especialización y las capacidades de quienes estarán al frente de sus distintas salas.

En ese sentido, mencionó la importancia de elegir perfiles adecuados para dirigir las salas Civil y Comercial, Penal y Tercera, esta última con competencia en materia laboral, de tierras, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.

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Asimismo, el togado sugirió al Consejo Nacional de la Magistratura elegir juezas de carrera para lograr paridad de género en la conformación de la alta corte, al considerar que existe un desequilibrio en la representación de hombres y mujeres en las altas instancias del Estado dominicano.

“Debe haber un equilibrio, aunque la ley no lo ordene de manera expresa, debe derivarse de la interpretación constitucional esa paridad entre hombre y mujer”, sostuvo.

Condiciones para ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia

El abogado propuso como referencia de equilibrio una composición de 60 % y 40 %, al señalar que la representación femenina debería alcanzar al menos el 40 % de los integrantes.

Indicó que existen juezas con amplia experiencia y capacidad dentro del sistema judicial que reúnen las condiciones para ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia, por lo que consideró importante que las designaciones también reconozcan sus trayectorias en la carrera judicial.

Conde sostuvo que promover la llegada de juezas de carrera a la alta corte serviría, además, de incentivo para los demás integrantes del Poder Judicial, quienes dedican largas jornadas a conocer audiencias y resolver expedientes.