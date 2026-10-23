Grupo Popular anuncia cambios en su Consejo de Administración

Santo Domingo, D.N. – Grupo Popular anunció cambios en su Consejo de Administración que impulsan una transición natural del liderazgo, orientada a asegurar la continuidad de la visión estratégica de la organización, mantener la senda de crecimiento sostenible y su capacidad para continuar aportando al desarrollo de la República Dominicana.

Estos cambios fueron aprobados por los accionistas de Grupo Popular. Se reaizaron durante la Asamblea General Extraordinaria-Ordinaria, celebrada el 23 de octubre de 2026 en la Torre Popular. Las decisiones combinan continuidad y renovación para respaldar la próxima etapa de desarrollo de la organización empresarial. Los trabajos de la asamblea los dirigió el señor Felipe Vicini Lluberes, vicepresidente del Consejo de Administración.

Manuel A. Grullón pasa a ser presidente Ad Vitam de Grupo Popular

En ese contexto, el señor Manuel A. Grullón fue designado presidente Ad Vitam de la sociedad Grupo Popular, S.A., en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y valiosos aportes al fortalecimiento y desarrollo de la institución, lo que permite dar continuidad a sus contribuciones mediante su permanencia como miembro en los Consejos de Administración de Grupo Popular y Banco Popular Dominicano.

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Desde su nueva posición, continuará aportando su experiencia, conocimiento del negocio y visión estratégica. Además, podrá concentrarse en las iniciativas filantrópicas que desarrollan Grupo Popular y sus empresas subsidiarias en áreas como la educación, la salud y el medioambiente, entre otras.

Manuel Grullón Hernández, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular

Por otra parte, se aprobó el nombramiento de Manuel Grullón Hernández como presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, del que ya formaba parte como consejero.

Grullón Hernández asumirá las responsabilidades del cargo y mantendrá su posición como vicepresidente del Consejo de Administración del Banco Popular Dominicano. También continuará desempeñando sus funciones en los distintos consejos, juntas directivas y comités en los que participa.

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Grullón Hernández cuenta, además, con más de dos décadas de experiencia como empresario en el sector fintech y promotor de la innovación y la inclusión financieras. También posee una amplia trayectoria en el desarrollo de empresas emergentes y proyectos relacionados con pagos móviles y tecnología financiera.

Su trayectoria, conocimiento y experiencia en los órganos de gobierno de la organización respaldan su liderazgo para conducir la próxima etapa institucional del Grupo Popular.

Los cambios en el Consejo de Administración de Grupo Popular, ratificados por la asamblea de accionistas, acompañan la evolución de la organización y respaldan su visión de futuro. También reconocen el legado institucional de Manuel A. Grullón, quien asumió en 1990 la presidencia del Banco Popular Dominicano y, posteriormente, la de su casa matriz.

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La transición se realiza conforme a los mecanismos de gobierno corporativo de la organización, desde una posición de fortaleza financiera y estabilidad institucional.