Manova Aviation anuncia serie de encuentros gratuitos para jóvenes aspirantes a pilotos en RD

Santo Domingo, RD.- Manova Aviation, empresa destacada en tecnología de aviación y entrenamientos de vuelo en la República Dominicana, anunció una serie de charlas gratuitas destinadas a inspirar a la próxima generación de pilotos en el país.

Con el objetivo de consolidar a la República Dominicana como un epicentro de formación y excelencia en la industria aeronáutica, Isabel Torrón, fundadora y CEO de Manova Aviation, trabaja para ampliar el acceso, fomentar la capacitación y promover la adopción de tecnología de vanguardia en el país.

Con una sorprendente trayectoria como diseñadora de experiencia de usuario en NASA Ames Research Center, Torrón cree que la generación actual de jóvenes es el futuro de la aviación.

“Es nuestra responsabilidad crear oportunidades que garanticen una formación de calidad y un crecimiento constante de la industria. Por ello, en Manova, apostamos a proyectos especializados y alianzas estratégicas que fomenten su desarrollo en la aviación privada”, destacó.

Los eventos programados se llevarán a cabo en tres ciudades estratégicas: en Santiago de los Caballeros el próximo 10 de noviembre a las 3 PM en el Centro León; en Santo Domingo el 11 de noviembre a las 10 AM en Chez Space; y por último, en Punta Cana, el 12 de noviembre a las 10AM en el Hotel Four Points By Sheraton.

Estos encuentros ofrecerán a los asistentes la oportunidad de explorar los servicios de acompañamiento brindados por Manova Aviation, diseñados para convertir el sueño de ser piloto en una realidad, así como presentar las oportunidades de formación en colaboración con la reconocida compañía internacional XFlight. También contarán con charlas inspiradoras de representantes de las empresas antes mencionadas, Grupo Punta Cana, Arajet y Felicidad Laboral, y brindarán la oportunidad de establecer conexiones significativas con expertos del sector.

La participación en estas actividades es gratuita y está abierta al público. Para registrarse, visite https://lu.ma/zanad182.