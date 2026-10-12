Madres que perdieron todo en incendio reciben enseres del Plan Social

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Azua, RD.– Dos madres solteras del distrito municipal Doña Emma Balaguer (Finca 6) en Azua perdieron sus casas producto de un incendio, pero tras recibir ambas una casa por el Ministerio de la Vivienda luego de un reportaje de CDN, el director del Plan Social Edgar Augusto Feliz Méndez amuebló los hogares.
Para Dilenia Rosario y Esmeirin Brito, aquel día quedó marcado por una gran tristeza, frente a sus ojos, el fuego consumía sus viviendas, y la humareda evidenciaba que lo habían perdido todo.
El drama de Dilenia y Esmeirin tocó el corazón del director del Plan de Asistencia Social, quien dispuso que cada vivienda fuera completamente amueblada.
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En respuesta a esta orden, José Esteban Perdomo, subdirector de la institución se presentó con un camión repleto para entregar los enseres a las afectadas.
El funcionario del Plan Social, quien dejó a un lado su posición y asumió el papel de un empleado más. Con sus propias manos, ayudó a bajar del camión los enseres tanto a la vivienda de Dilenia como a la de Esmeirin.
Durante la entrega resalto el compromiso del Gobierno con los más necesitados.
La historia de Esmeirin también cambió, ya no usará el piso como cama junto a sus hijos, les entregar dos camas.
Con las viviendas de Dilenia y Esmeirin, ya son 47 las viviendas logradas y amuebladas en beneficio de familias humildes, mediante el trabajo periodístico de gran trabajo periodístico.
Por Marcos Lorenzo
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