Madres que perdieron todo en incendio reciben enseres del Plan Social

Azua, RD.– Dos madres solteras del distrito municipal Doña Emma Balaguer (Finca 6) en Azua perdieron sus casas producto de un incendio, pero tras recibir ambas una casa por el Ministerio de la Vivienda luego de un reportaje de CDN, el director del Plan Social Edgar Augusto Feliz Méndez amuebló los hogares.

Para Dilenia Rosario y Esmeirin Brito, aquel día quedó marcado por una gran tristeza, frente a sus ojos, el fuego consumía sus viviendas, y la humareda evidenciaba que lo habían perdido todo.

El drama de Dilenia y Esmeirin tocó el corazón del director del Plan de Asistencia Social, quien dispuso que cada vivienda fuera completamente amueblada.