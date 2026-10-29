Madre pide ayuda para tratar condición neurológica de su hija

Santo Domingo, RD.-Con una gran fe en que existen personas buenas y con deseos de ayudar, la señora Inginia Pérez se presentó a las instalaciones de Multimedios del Caribe, donde pidió ayuda para cubrir los tratamientos de su hija, quién padece de múltiples trastornos neurológicos.

Explicó que aunque se trata de una persona adulta, de 47 años, su desarrollo intelectual se quedó atrapado en el de una niña a la que tiene que asistir en todo.

Y es que con múltiples diagnósticos prescritos por especialistas de distintas áreas de la salud, entre ellos, retraso en el desarrollo psicomotor, su hija Ana Hernández Pérez Hernández, requiere seguimiento, neurológico, psiquiátrico, gastroenterógo y de otros.

Publicidad

La angustiada madre asegura que su hija requiere tratamiento psiquiátrico, cardiovascular, gastrointestinal y de neurología, los cuales, afirma tener en el Hospital Padre Billini, sin embargo, con lo que no cuanta es con recursos para acudir a cada cita médica.

“Yo como madre he hecho de todo para llevarla, pero no siempre puedo estar pidiendo y más cuando tengo que comprar los medicamentos, porque las recetas son caras”.

Agrega que parte del tratamiento consiste en una alimentación basada exclusivamente en fibras “No le puedo dar lo que come todo el mundo y necesita los medicamentos y no tenemos dinero”.

Publicidad

En tal sentido, extendió su clamar a todas las personas solidarias que puedan ayudar a su hija, quien además tiene dificultad para sostenerse de pie.

“Es muy difícil mi situación porque yo no tengo entrada económica para trasladarla al hospital y en un mes me tocan hasta tres citas y si convulsiona también tengo que arrancar, entonces yo necesito que me ayuden por favor”.

Reiteró que es imposible que la pueda sostener sin su alimentación y los medicamentos psiquiátricos.

Publicidad

Otras situaciones que enfrenta la familia

La señora Inginia Pérez agregó que su esposo de 78 años, también está enfermo. “Mi esposo tiene la presión muy alta por lo que también para el señor la familia tiene que comprar medicamentos.

La señora a parte del favor de Dios y vecinos solidarios que en ocasiones le cooperan solo cuenta con una hija que la ayuda con la comida y una entrada de seis mil pesos que le da un nieto para los traslados al hospital y medicamentos.