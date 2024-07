Madre desesperada denuncia desaparición de su hija de 21 años tras salir al colmado

María Trinidad Sánchez.- Una madre denunció este miércoles que su hija de 21 años lleva más de un mes desaparecida luego de salir al colmado en el sector María Trinidad, del municipio de Nagua.

Rosalina Gabriel dice que su hija, identificada como Lexian Gabriel, no tenía conflictos con persona alguna, pero que sospecha de una amiga, por considerar que pudiera conocer su paradero.

“Ella me dijo mami, voy al colmado y de ese día hasta ahora no he sabido más nada de ella. Ella me dijo (La amiga) mira, tu hija me mandó un mensaje y no me dejó ver el teléfono”, expresó.

En medio de dolor y con lágrimas, la madre de la joven expresó que se ha visto en la necesidad de tomar medicamentos para poder dormir debido a la angustia que siente por no conocer el paradero de su hija.

Rosalina Gabriel, en medio de la desesperación, hizo un llamado a su hija a comunicarse con ella, ya que sus vástagos la necesitan.

Lexian tiene dos hijas que luego de su desaparición se encuentran bajo el cuidado de la abuela. “Por Dios mi hija, si tú estás viendo este mensaje, no lo hagas por mí, hazlo por tus hijas”, clamaba la mujer.