Madre de joven asesinado presuntamente por familiares de esposa pide justicia

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Santo Domingo, RD.- En el distrito municipal de Pantoja, municipio los Alcarrizos, la madre de un hombre muerto a tiros hace tres meses en el sector La Isabela de esa localidad, pidió que en el caso se haga justicia con los agresores de su hijo.
La señora Bianca Patricia Rincón Sepulveda declaró a CDN que se siente desesperada al saber que con la muerte de su hijo Edgar Joel Rincón Beltré no se ha hecho justicia y que sus asesinos andan como si nada hubiese pasado.
La angustiada madre relató que su hijo confrontaba problemas con su pareja identificada como Rocío Jiménez, quien supuestamente lo habría agredido con un arma blanca. Agregó que luego, a Edgar Joel Rincón lo atacó a tiros por familiares de la mujer, identificados como, Ariel Florentino, así como Adrián y Jeuris Jiménez Florentino, quienes aún permanecen prófugos desde hace tres meses.
La señora Bianca Patricia Rincón Sepulveda manifestó que, en contra de los agresores de su hijo se emitieron las órdenes de arrestos correspondientes y que en contra de estos existen las acusaciones interpuestas.
La madre de la víctima residente en Pantoja solo implora que se haga justicia.
Por Donald Troncoso
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