Madre de joven asesinado presuntamente por familiares de esposa pide justicia

Santo Domingo, RD.- En el distrito municipal de Pantoja, municipio los Alcarrizos, la madre de un hombre muerto a tiros hace tres meses en el sector La Isabela de esa localidad, pidió que en el caso se haga justicia con los agresores de su hijo.

La señora Bianca Patricia Rincón Sepulveda declaró a CDN que se siente desesperada al saber que con la muerte de su hijo Edgar Joel Rincón Beltré no se ha hecho justicia y que sus asesinos andan como si nada hubiese pasado.