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El presidente Luis Abinader designó a tres miembros del Consejo de Juegos de Azar mediante el Decreto núm. 810-26, emitido el 11 de noviembre de 2026, conforme a las disposiciones de la Ley 86-26.

Los designados son Julio César Castaños Guzmán, José Julio Antonio de la Altagracia Cross Frías y José Delio Ares Guzmán, quienes pasarán a integrar el organismo encargado de establecer las normas y supervisar la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).

La disposición presidencial se fundamenta en el artículo 9, numeral 8, de la Ley núm. 86-26, del 22 de septiembre de 2026, que regula los juegos de azar en la República Dominicana.

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Esta legislación establece que el Consejo de Juegos de Azar debe contar, entre sus integrantes, con tres miembros seleccionados directamente por el presidente de la República, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Integrantes del Consejo de Juegos de Azar

El presidente Luis Abinader designó a tres integrantes del Consejo de Juegos de Azar mediante el Decreto 810-26.

El artículo 1 del Decreto 810-26 establece los nombramientos de las siguientes personas:

Julio César Castaños Guzmán.

José Julio Antonio de la Altagracia Cross Frías.

José Delio Ares Guzmán.

Con estas designaciones, el mandatario busca completar la integración del organismo para que pueda ejercer las atribuciones que establece la legislación vigente.

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Funciones de supervisión

Entre los considerandos del decreto, el presidente Abinader señala la necesidad de completar la composición del Consejo de Juegos de Azar para garantizar el ejercicio de sus responsabilidades.

Asimismo, el documento destaca las funciones de supervisión que contempla el artículo 185 de la Ley 86-26, durante el período de transición y puesta en funcionamiento de la Dirección General de Juegos de Azar.

El Consejo funciona como autoridad normativa y supervisora de la DGJA, organismo vinculado a la regulación de los juegos de azar en el país.

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Por otra parte, el artículo 2 del decreto dispone que el documento sea remitido al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Dirección General de Juegos de Azar, para su conocimiento y ejecución.

Fecha de la disposición

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto núm. 810-26 el 11 de noviembre de 2026, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.

La disposición se sustenta, además, en el artículo 128 de la Constitución dominicana, que establece las atribuciones del presidente de la República para nombrar funcionarios públicos cuya designación no corresponda a otro organismo del Estado.

De esta manera, los tres nombramientos completan las designaciones presidenciales previstas en la Ley 86-26 para la integración del Consejo de Juegos de Azar.