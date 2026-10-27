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«Construirle su casa a mi madre» los planes del nuevo millonario de LEIDSA

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA) informó que el joven Nathanael Antonio de la Rosa Mora, recibió su premio de 30 millones de pesos, al resultar ganador en el sorteo Loto del pasado miércoles 7 de octubre. Nathanael, quien se dedica a taxista, realizó una jugada automática con los números: 9-22-25-34-36-39, en el punto […]

Yafreisi Agüero
Loto
El joven Nathanael Antonio de la Rosa Mora recibiendo su chequ / Foto: LEIDSA
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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A. (LEIDSA) informó que el joven Nathanael Antonio de la Rosa Mora, recibió su premio de 30 millones de pesos, al resultar ganador en el sorteo Loto del pasado miércoles 7 de octubre.

Nathanael, quien se dedica a taxista, realizó una jugada automática con los números: 9-22-25-34-36-39, en el punto de venta «Farmacia Vip Mendo», ubicado en Los Prados, Santo Domingo, DN.

Se convierte en el millonario número 242 del gran Santo Domingo y el 511, que realiza LEIDSA, tú única Loto, la fábrica de millonarios.

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Al recibir su cheque de 30 millones de pesos, el feliz ganador expreso:

“Mis planes son, construirle su casa a mi madre, para que viva como una Reina como ella se merece y también, ayudar a mi familia”.

LEIDSA, además, entregó incentivos por 100 mil y 65 mil pesos al propietario y operador del punto de venta por haber vendido el ticket ganador.

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