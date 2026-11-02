¿Quiénes son los seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia?

Los seis nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tienen trayectorias que combinan experiencia en el ejercicio privado del derecho, docencia universitaria y distintas especialidades de la carrera judicial.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió este lunes a los seis nuevos jueces que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). De igual forma, el órgano seleccionó al magistrado Justiniano Montero Montero como presidente del alto tribunal.

Los nuevos integrantes son Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau.

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Sus perfiles profesionales reflejan experiencia en jurisdicciones civil, penal, comercial, administrativa y de protección de niños, niñas y adolescentes. Además, incluyen labores de dirección de tribunales, formación académica y participación en iniciativas de modernización judicial.

Ylona María de la Rocha Camilo: abogada, docente y árbitra

Ylona María de la Rocha Camilo nació en Santiago en 1971 y se graduó de Derecho magna cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 1993.

María de la Rocha Camilo: abogada, docente y árbitra

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente fuera de la carrera judicial. Desde ese año ejerce la abogacía en De la Rocha y Asociados, mientras que desde 2003 es profesora de la Escuela de Derecho de la PUCMM en Santiago.

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También se desempeña como árbitra de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde 2006.

Su formación académica incluye maestrías en Derecho Empresarial y Legislación Económica, así como en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios. En 2022 concluyó un doctorado en Derecho mediante un programa vinculado a la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.

Su perfil combina experiencia en litigios, academia y arbitraje comercial.

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Diomede Ydelfo Villalona Guerrero: experiencia en justicia ordinaria y administrativa

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero es juez de carrera y cuenta con experiencia en las jurisdicciones civil, laboral y contencioso-administrativa.

Se graduó de Derecho en 1991 y comenzó su trayectoria profesional como registrador de títulos en Baní, entre 1996 y 1998.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero: experiencia en justicia ordinaria y administrativa

Posteriormente fue juez de paz de Villa Fundación, juez de instrucción en Peravia y juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia.

En 2012 pasó al Tribunal Superior Administrativo, donde desempeñó funciones en diferentes salas. Entre 2014 y 2019 presidió la Segunda Sala de ese tribunal.

Su incorporación formal a la carrera judicial está documentada desde abril de 2007.

La experiencia de Villalona Guerrero abarca tanto los conflictos entre particulares como los litigios relacionados con la Administración pública.

Amauri Antonio Pimentel Fabián: trayectoria en la justicia penal

Amauri Antonio Pimentel Fabián nació en Cotuí en 1956 y obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en febrero de 1985.

Es presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cargo que lo vincula directamente con la administración de justicia penal.

Amauri Antonio Pimentel Fabián: trayectoria en la justicia penal

Entre 2002 y 2004 realizó una especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura.

Su expediente también registra formación en redacción de sentencias, sistema penal acusatorio, investigación de delitos y administración judicial.

En enero de 2024 participó en una capacitación especializada sobre redacción de sentencias en Puerto Rico. En 2025, además, realizó estudios de alta gerencia.

Su carrera está marcada por la experiencia en el ámbito penal y la dirección de un tribunal colegiado de apelación.

Arelis Socorro Ricourt Gómez: más de tres décadas en el Poder Judicial

Arelis Socorro Ricourt Gómez ingresó al Poder Judicial el 13 de noviembre de 1991.

Desde 1998 preside la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega, donde también ejerce funciones de coordinación departamental.

Arelis Socorro Ricourt Gómez: más de tres décadas en el Poder Judicial

Su trayectoria incluye responsabilidades en gestión judicial y formación institucional. Entre 1999 y 2002 fue representante de los presidentes de cortes ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Ha recibido formación en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la PUCMM y la Universidad de Saboya, en Francia.

Asimismo, ha participado en iniciativas relacionadas con el acceso a la justicia, la mediación y la modernización tecnológica.

En 2025 recibió un reconocimiento del Poder Judicial por su trayectoria, cuando acumulaba más de 33 años de servicio.

Su experiencia se concentra en la jurisdicción civil y comercial, así como en la coordinación de tribunales.

Antonia Josefina Grullón Blandino: especializada en niñez y cooperación judicial

Antonia Josefina Grullón Blandino nació en Santo Domingo en 1960 y se graduó de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1983.

Antes de ingresar a la judicatura trabajó en el sector privado, en una oficina de abogados y en el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), donde ocupó funciones jurídicas y directivas.

Antonia Josefina Grullón Blandino: especializada en niñez y cooperación judicial

Ingresó a la carrera judicial en 1999 y ha desempeñado cargos de primera instancia y apelación en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.

Actualmente es jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

Su trayectoria también incluye una dimensión internacional. Desde 2008 figura como jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya, vinculada a la cooperación judicial en materia de protección de menores.

Además, ha ejercido labores docentes en la Escuela Nacional de la Judicatura.

Su especialización abarca el derecho de familia, la protección de la niñez y la cooperación judicial internacional.

Julio César Emilio Canó Alfau: carrera judicial desde 1985

Julio César Emilio Canó Alfau nació en Santo Domingo en 1961 y obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad Central del Este en 1984.

Ingresó al Poder Judicial el 12 de enero de 1985. Durante su trayectoria fue juez de paz, juez de instrucción y juez de la jurisdicción penal de primera instancia.

Julio César Emilio Canó Alfau: carrera judicial desde 1985

En 2001 pasó a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuya presidencia ocupa desde mayo de 2012.

También ha participado en el Comité de Ética del Poder Judicial y en actividades de formación de jueces.

Su expediente registra evaluaciones de desempeño de 100 puntos entre 2020 y 2025, aunque la escala de evaluación fue modificada durante ese período.

En 2023 recibió un reconocimiento de Participación Ciudadana relacionado con la integridad y la lucha contra la corrupción.

Entre los procesos en los que ha intervenido figuran recursos de apelación vinculados al caso Antipulpo, conocidos en 2021.

Su perfil se caracteriza por una prolongada experiencia en la jurisdicción penal y en la dirección de tribunales de apelación.

Seis perfiles con distintas especialidades judiciales

La composición de los nuevos magistrados reúne diferentes experiencias profesionales. De la Rocha Camilo aporta una trayectoria vinculada al ejercicio privado, la docencia y el arbitraje.

Villalona Guerrero combina experiencia en justicia ordinaria y administrativa, mientras que Pimentel Fabián y Canó Alfau cuentan con amplias carreras en la jurisdicción penal.

Ricourt Gómez se destaca por su trayectoria en justicia civil y comercial, y Grullón Blandino por su especialización en niñez, familia y cooperación judicial internacional.

Estas experiencias conforman los perfiles profesionales de los seis magistrados que se incorporan a la Suprema Corte de Justicia.