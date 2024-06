Lockward se defiende en caso Calamar y afirma pactó con MP para resolver problema a clientes 

Santo Domingo. – El abogado Ángel Lockward, quien está involucrado en el caso por lavado de activos y desfalco al Estado por 19,000 millones de pesos en el entramado denominado operación Calamar, afirmó que, si pactó la entrega de bienes por 220 millones de pesos como parte de un acuerdo con las autoridades, fue para que sus clientes en este proceso puedan cobrar lo que el Estado les adeuda.

Al hablar en una entrevista exclusiva para el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite todos los domingos por CDN Canal 37, Lockward aclaró que las implicaciones penales del acuerdo con el Ministerio Público todavía no se han determinado, porque el pacto no está suscrito, pero que su interés es resolver un problema humano y de justicia con sus clientes.

“Una conversación abierta que mis abogados llevaron con el Ministerio Público y a la que yo di aquiescencia. Dije que sí, que estaba bien, que yo estaba dispuesto a la devolución, porque te lo voy a poner en términos más simples. Si yo no hago eso, mis clientes no cobran, pero si mis clientes cobran, yo recupero una parte de lo que estoy teniendo que entregar”.

Explicó que el promedio de edad de sus clientes es de más de 75 años e incluso algunos han muerto durante esta investigación. Además, que ha ganado de esos clientes en este gobierno más de 3,000 millones de pesos en sentencias. Estas ordenan al Estado pagarles por propiedades que les quitó hace 50 y 60 años.

Manifestó que aun con la sentencia, el Estado no les paga y coloca a esos clientes con oposiciones a pago, proceso este que no tiene una fecha fija, que, aunque la ley dice que debe terminar en cuatro años, pero luego de eso continúan las apelaciones y revisiones jurisdiccionales que se hagan.

“Si yo no llegaba a ese acuerdo, esas gentes no iban a poder tener el levantamiento para iniciar el viacrucis en Hacienda del cobro para estas personas de unos dineros que el gobierno nunca quiere pagar, porque es un Estado delincuente, es un Estado que te quita tu propiedad, te la ocupa, no te la paga y al final cuando tú logras una sentencia, la desacatan”.

Conforme al expediente en el caso Calamar, Lockward se encargaba de tramitar documentos y casos captados por otros miembros de la supuesta organización, prometiendo a los legítimos beneficiarios pagos prácticamente inmediatos, a cambio de sobornos.

Pero el experto en derecho administrativo se defendió de las acusaciones y señaló que actuó como abogado y por eso recibió pago de honorarios.

“Por eso el Ministerio Público ha establecido que mis clientes, que firmaban un acuerdo con los gestores para que yo no participara de la negociación, mis clientes pagaron a gestores, fondos que, según el Ministerio Público, fueron a manos de gentes de un partido político para la campaña. En esa parte yo no tengo absolutamente nada que ver”.

Lockward, según el Ministerio Público orquestaban un elaborado esquema de lavado de activos, utilizando prestanombres como Antonio Luján Mercedes Rijo, Agustín Mejía Ávila, Alejandro Antonio Constanzo Sosa e incluso su propio hijo, Ángel George Lockward Cruz, y se asoció junto a Emilio Rivas, Belkis Tejada, Claudio Silver, Fernando Crisóstomo y Álvaro Crisóstomo.

Igualmente, negó haber usado el sistema bancario nacional para lavar dinero y que solo en el 2020 en la amnistía pagó 14 millones de pesos.

“Entonces yo algo tendré que admitirle, porque el Ministerio Público, aunque sepa que soy inocente, si devuelvo dinero, necesita una justificación penal. Es lo que mis abogados me han dicho. Mis abogados discutirán cómo se resuelve eso y a eso yo no me puedo referir porque eso no ha ocurrido”.

Ángel Lockward/ Abogado e involucrado en caso Calamar