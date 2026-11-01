Lluvias intensas y posibles inundaciones marcarán el clima de este domingo

Santo Domingo, RD.- La incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento del este-noreste, incrementará la humedad y la inestabilidad del tiempo este domingo en República Dominicana, condiciones que favorecerán la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias podrían comenzar desde horas de la madrugada y extenderse durante el transcurso del día, con episodios de intensidad muy fuerte en ocasiones y posibles granizadas aisladas.

Las precipitaciones afectarán principalmente localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde se prevén condiciones favorables para el desarrollo de nublados acompañados de actividad eléctrica.

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Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís y La Romana.

También se esperan aguaceros en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, donde las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento intensas, aumentando el riesgo de incidentes asociados a las condiciones meteorológicas.

Riesgo de inundaciones

Ante este panorama, el Centro Nacional de Pronósticos mantiene las alertas meteorológicas por posibles inundaciones urbanas, debido a los acumulados de lluvias que podrían registrarse durante las próximas 24 horas.

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El Gran Santo Domingo y San Cristóbal se encuentran entre las demarcaciones bajo alerta, por lo que se recomienda a sus residentes prestar atención a la evolución de las condiciones del tiempo, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones y zonas próximas a cañadas y drenajes pluviales.

Las autoridades exhortan a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten aumentos repentinos de sus caudales, así como desplazarse por calles y avenidas inundadas, debido al peligro que representan las corrientes de agua.

Condiciones marítimas y temperaturas

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomienda a los operadores de pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones navegar con precaución en las costas Atlántica y Caribeña, debido a la posibilidad de reducción de la visibilidad por fuertes aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.