Lluvias dejan 2,670 personas afectadas, según el COE

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene cuatro demarcaciones en alerta amarilla y otras 16 en verde debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre República Dominicana.
Según el informe de situación número 4, emitido este miércoles 28 de octubre, se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde.
Las demarcaciones en alerta amarilla son Monte Plata, San José de Ocoa, el distrito municipal de Nisibón, en La Altagracia, y el municipio de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
En alerta verde figuran La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y San Cristóbal. También Samaná, Azua, Peravia, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Romana, San Juan, Pedernales y Barahona.
Lluvias dejan viviendas inundadas y comunidades incomunicadas
El COE reportó que, entre el 25 y el 28 de octubre, unas 2,670 personas resultaron afectadas y 67 fueron evacuadas o desplazadas. Además, 534 viviendas sufrieron daños y 32 comunidades quedaron incomunicadas.
Entre las zonas afectadas figuran Azua, San Antonio de Guerra, el Distrito Nacional, Miches, Matanzas, Cambita, Los Cacaos y Monte Plata. En varias localidades se registraron inundaciones, desbordamientos de cañadas y ríos, así como deslizamientos de tierra.
También enMiches, un derrumbe obstruyó temporalmente la carretera Miches-El Seibo, mientras que la crecida del río Seibo dejó incomunicadas varias comunidades. En Monte Plata, el desbordamiento del río Yabacao provocó el cierre de un tramo de la autopista Juan Pablo II, próximo al peaje de El Naranjo.
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COE llama a evitar zonas de riesgo
El informe indica que 67 acueductos están fuera de servicio y otros dos operan parcialmente, lo que afecta a 948,603 usuarios, según el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
Ante las condiciones meteorológicas, el COE recomendó a la población mantenerse informada. También evitar cruzar ríos y arroyos y no permanecer debajo de árboles o estructuras inestables.
Asimismo, recordó que está prohibido bañarse en ríos y pozas de las provincias bajo alerta. Para emergencias, la ciudadanía puede llamar al 9-1-1.
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