Ligia Bonetti cuestiona nuevo logo de sello industrial por no seguir línea de Marca País

Santo Domingo, RD.- La presidenta ejecutiva del Grupo SID, Ligia Bonetti, cuestionó el rótulo de “Hecho en República Dominicana” que lanzó la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Bonnetti dijo sentirse sorprendida por el nuevo logo que, según explicó, no sigue los lineamientos de la Ley de Etiquetado, que obliga a los productores a colocar en sus mercancías el rótulo “Hecho en Rep. Dom.” Y tampoco sigue la línea de Marca País, que es producto de un consenso entre gobierno y sector privado, y cuyos trabajos impulsó una comisión de la que ella es presidente.

Explicó que el sello duplica los esfuerzos y no cumple con parámetros que garanticen, entre otros, denominación de origen y cumplimiento continuo a la calidad.

¿Hecho en República Dominicana es lo mismo que producto dominicano? Mi respuesta es no



Este sello no dice nada sin aparentes parámetros específicos que garanticen: Denominación de origen, Cumplimiento continuo a la calidad, Respeto al medioambiente, etc.