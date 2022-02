Liga Municipal y alcaldía de Guayubín inauguran estación de Bomberos

Montecristi, RD.- La Liga Municipal Dominicana y la alcaldía de Guayubín, provincia Montecristi, inauguraron una moderna Estación de Bomberos, para dar respuesta oportuna y eficaz a las situaciones de emergencias que ocurran en las comunidades del municipio.

La obra fue construida en diez meses con una inversión superior a los 13 millones de pesos.

Este edificio de dos niveles y 408 metros cuadrados de extensión está ubicado en la calle Benito Monción, Guayubín, Montecristi. Cuenta también con una sala de capacitación, consultorio médico, habitaciones para los bomberos, recepción. Así como también tres almacenes para los instrumentos y herramientas, cocina, comedor y oficina. Además parqueos para tres camiones cisterna y una ambulancia.

El acto inaugural está encabezado por el presidente de la nueva Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza, y el alcalde de Guayubín, Samuel Toribio.

La LMD contribuyó con la suma de más de RD$9, 390,744.60, mientras el ayuntamiento aportó más de 4 millones.

Para el presidente de la LMD, Víctor D’ Aza esta estación de bomberos representa un paso de avance. Porque además de ser modelo en la región viene a elevar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

Jorge Mera asegura dignificarán salario de guardaparques y bomberos

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, aseguró que dignificarán para este 2022, el salario de guardaparques y bomberos forestales que salvaguardan las áreas protegidas del país y los que siempre dicen presente para extinguir los siniestros ocurridos en los bosques.

Tanto los guardaparques como los bomberos forestales podrán recibir ciertos beneficios que mejorarán su situación.

Esto con el fin de que puedan responder ante cualquier eventualidad medioambiental que surja y que ponga en peligro la flora y fauna que en esos espacios habitan.

En una entrevista en el programa Despierta con CDN, el funcionario explicó que al asumir en esa institución, el escenario era desolador para las referidas personas, ya que los mismos no tenían seguro médico, no recibían salario de Navidad y no estaban registrados en la nómina de Medio Ambiente.

Expresó que en el caso de los bomberos forestales, apenas había 59 en nómina, mientras que otros estaban en “nominillas”. Sin embargo, dijo que desde su gestión han hecho parte de esa institución a cerca de 290 hombres dedicados a la extinción de estos siniestros.

Además, dijo que lo mismo ocurrió con los guardaparques donde han sido incluidos cerca de 500, por lo que estiman que puedan contar con seguro de vida.