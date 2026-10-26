VIDEO: Líder de 400 Mawozo cree que los salvadoreños murieron en Haití

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El líder de la banda haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, conocido como Lanmo Sanjou, aseguró en un video que habría capturado vivos a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos para negociar directamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En el audiovisual, el presunto cabecilla afirmó que, si los militares hubieran estado en territorio bajo su control, los habría trasladado a su base para utilizarlos como rehenes y exigir, entre otras condiciones, la salida de las fuerzas extranjeras de Haití.
Lanmo Sanjou atribuye el incidente a un error durante un enfrentamiento
En el video difundido, Joseph ofreció su versión sobre lo ocurrido en la zona de Chen Mechan, donde habrían desaparecido los militares salvadoreños.
Según su relato, sus hombres reaccionaron al escuchar disparos y detectar la presencia de personas ajenas al territorio que controlan. El presunto líder de 400 Mawozo sostuvo que la muerte de los militares habría sido consecuencia de un error durante ese enfrentamiento.
Habría utilizado a los militares como rehenes para negociar
Lanmo Sanjou afirmó que, de haber capturado a los salvadoreños, habría buscado establecer una negociación directa con Nayib Bukele.
Entre sus exigencias habría incluido la retirada de las fuerzas extranjeras desplegadas en Haití, según la traducción difundida del audiovisual.
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