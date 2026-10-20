Liberan bajo fianza en EE. UU. a exdirigente del PRM Yamil Abreu

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El exdirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Yamil Abreu Navarro, salió de prisión en Estados Unidos el pasado viernes, tras permanecer seis años privado de libertad por un caso de narcotráfico internacional.
La excarcelación se produjo luego de que el juez Seth D. Eichenholtz le concediera la libertad bajo fianza, fijada en 350,000 dólares, equivalentes a unos 21 millones de pesos dominicanos, según las actas judiciales.
La resolución indica que Abreu Navarro fue informado de las condiciones impuestas por el tribunal y firmó el documento correspondiente. Además, dos fiadores juraron cumplir con las obligaciones establecidas para garantizar la fianza.
Pese a su salida de prisión, el exfuncionario dominicano todavía tiene pendiente una sentencia definitiva en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.
Se declaró culpable de narcotráfico en 2022
Abreu Navarro admitió su participación en actividades de tráfico de drogas ante las autoridades estadounidenses el 12 de octubre de 2022. En esa fecha, se declaró culpable de dos cargos relacionados con la conspiración para distribuir heroína y la distribución de esa sustancia.
El caso se tramita ante la justicia federal estadounidense, luego de que el exdirigente fuera extraditado desde República Dominicana para responder por las acusaciones en su contra.
Su salida de prisión se produce mientras continúa pendiente la decisión definitiva del tribunal sobre la sanción que deberá cumplir por los delitos admitidos.
Extradición desde República Dominicana
Yamil Abreu Navarro lo arrestaron en República Dominicana el 9 de junio de 2020, poco después de concluir su gestión como director de la Junta Municipal de Las Lagunas, en la provincia de Azua. Llegó a esa posición mediante la boleta electoral del PRM.
El 28 de agosto de ese mismo año, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 414-20, mediante el cual autorizó su extradición a solicitud de un tribunal del Distrito Este de Nueva York.
La entrega a las autoridades estadounidenses se produjo después de que el Estado dominicano recibiera y tramitara la solicitud correspondiente.
Tras su arresto, el PRM se desvinculó de las acciones atribuidas al entonces dirigente y condenó cualquier conducta ilícita.
“Cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado; las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización”, expresó el partido en un comunicado difundido un día después de su detención.
Notas relacionadas
Investigaciones lo vinculan con el Cártel de Sinaloa
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) identificó a Abreu Navarro como presunto cabecilla de una red internacional de narcotráfico con supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en México.
De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba entre México, República Dominicana y Estados Unidos. Sus actividades incluían el tráfico de heroína, el lavado de activos y las transferencias ilícitas de capitales.
Los informes oficiales sitúan los antecedentes documentados de la red en agosto de 2002, cuando las autoridades de Nueva York procesaron a José Dolores Alcántara y María de los Remedios de la Rosa Florián tras ocuparles un cargamento de 9.24 kilogramos de heroína.
Según las pesquisas, Abreu Navarro dirigía las operaciones desde territorio dominicano.
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