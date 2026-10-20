Liberan bajo fianza en EE. UU. a exdirigente del PRM Yamil Abreu

Se declaró culpable de narcotráfico en 2022

Abreu Navarro admitió su participación en actividades de tráfico de drogas ante las autoridades estadounidenses el 12 de octubre de 2022. En esa fecha, se declaró culpable de dos cargos relacionados con la conspiración para distribuir heroína y la distribución de esa sustancia.

El caso se tramita ante la justicia federal estadounidense, luego de que el exdirigente fuera extraditado desde República Dominicana para responder por las acusaciones en su contra.

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Su salida de prisión se produce mientras continúa pendiente la decisión definitiva del tribunal sobre la sanción que deberá cumplir por los delitos admitidos.

Extradición desde República Dominicana

Yamil Abreu Navarro lo arrestaron en República Dominicana el 9 de junio de 2020, poco después de concluir su gestión como director de la Junta Municipal de Las Lagunas, en la provincia de Azua. Llegó a esa posición mediante la boleta electoral del PRM.

El 28 de agosto de ese mismo año, el presidente Luis Abinader firmó el Decreto 414-20, mediante el cual autorizó su extradición a solicitud de un tribunal del Distrito Este de Nueva York.

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La entrega a las autoridades estadounidenses se produjo después de que el Estado dominicano recibiera y tramitara la solicitud correspondiente.

Tras su arresto, el PRM se desvinculó de las acciones atribuidas al entonces dirigente y condenó cualquier conducta ilícita.

“Cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado; las conductas criminales o antijurídicas son repudiadas por nuestra organización”, expresó el partido en un comunicado difundido un día después de su detención.