Proponen ley para regularizar identidad y facilitar cédula especial

Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone crear un régimen especial para regularizar la identidad y la documentación de personas que han vivido con una cédula dominicana, pero enfrentan dificultades para renovarla por irregularidades en sus registros civiles.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando. El proyecto plantea que la Junta Central Electoral (JCE) investigue y evalúe cada expediente para reconstruir la identidad de los solicitantes.

La institución también deberá determinar, conforme a la Constitución y las leyes, si cada persona cumple los requisitos para obtener el reconocimiento de la nacionalidad dominicana.

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En los casos en que no pueda acreditarse esa nacionalidad, la propuesta contempla crear un registro especial de identidad y nacimiento. También establece la expedición de una cédula especial con la inscripción visible «NO VOTA».

Ese documento permitiría a sus titulares realizar actividades y mantener relaciones civiles, laborales, bancarias y económicas. Sin embargo, no otorgaría la nacionalidad dominicana ni derechos electorales.

El proyecto establece que el procedimiento será gratuito. Además, dispone que la JCE deberá resolver los expedientes en un plazo máximo de 30 días laborables, con una posible extensión excepcional hasta 45 días.

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La propuesta también busca preservar los derechos y las obligaciones adquiridos de buena fe, sin impedir las investigaciones ni las posibles responsabilidades legales por irregularidades en los documentos.