Envío de tropas dominicanas a Haití está sujeto a aprobación congresual

El exsenador de la provincia Elías Piña y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, calificó de prudente la decisión del Gobierno dominicano de descartar el envío de tropas a Haití para colaborar con El Salvador.

Sánchez Roa explicó que la legislación establece condiciones para el envío de soldados dominicanos al extranjero. Entre ellas, la aprobación del Congreso Nacional y la participación en misiones de paz.