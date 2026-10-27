Envío de tropas dominicanas a Haití está sujeto a aprobación congresual

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El exsenador de la provincia Elías Piña y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, calificó de prudente la decisión del Gobierno dominicano de descartar el envío de tropas a Haití para colaborar con El Salvador.
Sánchez Roa explicó que la legislación establece condiciones para el envío de soldados dominicanos al extranjero. Entre ellas, la aprobación del Congreso Nacional y la participación en misiones de paz.
“Para mandar soldados a otros sitios tiene que aprobarlo el Congreso”, expresó el dirigente político, quien también señaló que debe tratarse de una misión de paz y que cada seis meses se debe presentar un informe al Senado.
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El secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD adelantó que esa organización política fijará una posición oficial sobre el tema en las próximas horas.
Sánchez Roa denunció que, a su juicio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respalda las acciones criminales de las pandillas que operan en Haití.
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