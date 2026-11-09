Leonel Fernández cuestionó la reciente licitación de más de 600 millones de pesos para las habichuelas con dulce de Semana Santa —reducida a la mitad tras el rechazo ciudadano—, señalando que el ajuste obligó a prescindir de ingredientes clave como la malagueta, el clavo y la canela y sumándose al malestar por el alza de los marbetes.

En ese contexto, el expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo se pronunció en estos términos, calificando al partido de gobierno como ineficiente y desconectado de las necesidades ciudadanas y afirmando que la administración oficialista se expone constantemente al ridículo debido a un manejo desacertado de los recursos públicos.

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Estas declaraciones fueron emitidas por el exmandatario al encabezar un acto de juramentación de nuevos miembros que pasaron a engrosar las filas de su organización política, espacio que aprovechó para advertir que, al igual que una habichuela sin sus ingredientes principales se vuelve amarga, así resulta ser la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para el pueblo dominicano.