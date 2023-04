Leonel recomienda no tomar medidas injustas caso muerte de niños en Maternidad Los Mina

El expresidente Leonel Fernández se pronunció en torno a la muerte de 34 recién nacidos ocurrida durante el pasado mes de febrero en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. Hecho que en un principio se atribuyó en su mayoría a la propagación de una infección que había contraído uno de estos bebés.



El también presidente del partido Fuerza del Pueblo calificó la situación que enlútese a 34 familias como un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana. En ese sentido, solicitó que se abra una investigación profunda sin la necesidad de tomar medidas adelantadas que puedan resultar injustas.



“Saber que esto ha ocurrido requiere de una investigación profunda exhaustiva, saber qué es lo que ha ocurrido, no tomar medidas precipitadas que resulten injustas”, sostuvo al ser abordado por periodistas previo a participar como invitado especial en el panel político en el acto de las conferencias magistrales que desarrolla este miércoles Multimedios elCaribe por motivo al 75 aniversario del periódico elCaribe y los 25 años de CDN, canal 37.



“Veo que uno de los médicos del centro va a interponer acciones legales porque dice que lo están despidiendo a él, que (dice) no tiene nada que ver con lo que ha acontecido en el centro de Los Minas. Él es un subdirector del centro, pero no me toca a mí, en ese aspecto”, señaló.