Leonel plantea gobernar de la mano de las iglesias

San Pedro de Macorís.– El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, planteó que, de recibir el respaldo del pueblo dominicano en las elecciones de 2028, aspira a gobernar de la mano de las iglesias, con una visión de desarrollo para los próximos 30 años y el propósito de sembrar las bases de un proyecto nacional que pueda ser continuado por las nuevas generaciones.

Durante un encuentro con representantes del sector evangélico en Higüey, Fernández sostuvo que la República Dominicana necesita un liderazgo capaz de enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más incierto y de construir una visión de futuro que permita superar tanto la pobreza material como la espiritual. “En la República Dominicana hay libertad, hay progreso, lo que necesitamos es ir saliendo de la miseria, salir de la pobreza, de la pobreza material y de la pobreza espiritual”, expresó.

El exmandatario consideró que las próximas elecciones presidenciales serán determinantes para el futuro de la República Dominicana, debido a las transformaciones económicas, sociales y políticas que experimenta el mundo. «En el 2028 esas elecciones van a marcar los próximos treinta años», afirmó ante los representantes de las iglesias cristianas.

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Fernández explicó que, frente a ese escenario, entiende que su responsabilidad consiste en establecer las bases de un proyecto nacional de largo plazo que pueda ser continuado por nuevas generaciones. “Yo he creído que es mi papel simple y llanamente trazar la visión de esos próximos treinta años, sembrar la semilla y pasar la antorcha a una nueva generación”, manifestó.

Al referirse a la situación internacional, señaló que el mundo atraviesa momentos de incertidumbre, fragmentación, polarización y confrontaciones que tienen repercusiones en la República Dominicana. Mencionó las tensiones políticas en Estados Unidos y las protestas registradas en distintos países europeos, al tiempo que destacó que, a diferencia de otras naciones, en el país prevalece el respeto entre los principales dirigentes políticos, pese a sus diferencias.

En ese contexto, Fernández expresó su interés de trabajar estrechamente con las comunidades cristianas para impulsar una sociedad con mayores oportunidades y fortalecer la esperanza de los dominicanos. “Ahora, de tener la suerte y de tener la gracia divina de poder alcanzar el respaldo del pueblo dominicano, quiero hacerlo de la mano de las iglesias cristianas de la República Dominicana”, sostuvo.

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El presidente de la Fuerza del Pueblo manifestó que ese acercamiento debe traducirse en un esfuerzo conjunto para atender las necesidades de la población y promover valores que contribuyan al desarrollo de la nación. “Es trabajar junto a ustedes para hacer realidad el que el pueblo dominicano nunca pierda la esperanza de que siempre hay un futuro mejor”, expresó durante el encuentro celebrado en el hotel Melina de Higüey.

Como parte de su recorrido por la región Este, Fernández encabezó este domingo un acto de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en el hotel Don Olivo, en Hato Mayor del Rey, donde fueron incorporados antiguos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de otras organizaciones políticas, así como profesionales, empresarios, comerciantes y representantes comunitarios.

Entre los nuevos miembros se destacan el periodista Juan Nina Pilar y la exregidora Yoselin Quezada Jiménez, ambos provenientes del PLD. También figuran el dirigente político Alfredo Morales, la empresaria Noris Pérez, la médica pediatra Vianely Castro Zorrilla, el dirigente campesino Reymundo Laureano y la dirigente comunitaria Miriam Jiménez Echavarría, entre otros representantes de distintos sectores de la provincia.

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La incorporación de nuevos miembros incluyó, además, a Juan Ramón Báez, dirigente de una asociación de campesinos; al pastor Tomás Reyes; al productor avícola José Luis Cordero y al periodista Elvis Antonio Rosario Núñez, junto con docentes, profesionales, jóvenes y antiguos integrantes de diferentes organizaciones políticas.

Posteriormente, el expresidente se trasladó a San Pedro de Macorís, donde sostuvo un encuentro con representantes de sectores sociales y económicos de la provincia, como parte de los espacios de diálogo que desarrolla durante sus recorridos por el país para escuchar las inquietudes de las comunidades e intercambiar impresiones sobre sus principales necesidades y desafíos.

La jornada concluyó con un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la residencia del general retirado Bartolo Gil Melo, en San Pedro de Macorís, donde se incorporaron militares retirados, empresarios, profesionales, comerciantes y jóvenes. Entre los nuevos integrantes figuran el doctor Osvaldo Hernández, presidente de la filial del Colegio Médico Dominicano en San Pedro de Macorís, y Abel Alexander Mestre Pimentel, en representación de la juventud.

En la actividad también fueron incluidos los generales retirados Tomás Aquino Nova, Arismendy Laureano Tejada, Víctor Manuel Jiménez Amador, Fernando Arturo Cruz Rodríguez y César A. Figueroa Amparo, así como los empresarios Antonio Santana Mejía, Luis Alberto Peralta y Jacpharys Mercedes, la médica legista Clara del Carmen Colón Paulino y el ingeniero y empresario Juan Carlos Brito, entre otros. Con esta actividad, Fernández concluyó su recorrido de dos días por la región Este, que incluyó encuentros con representantes de los sectores productivos, empresariales, religiosos y sociales, además de actos de juramentación en La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.