Leonel Fernández afirma Abinader se olvidó de los pobres

SANTO DOMINGO.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el presidente de la República Luis Abinader, se olvido de los pobres, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.

En una alocución por una cadena de radio, televisión y plataformas digitales, el líder de la oposición dominicana inició sus palabras desmontando “las manipulaciones estadísticas, las cifras fuera de contexto y las falacias” que, a su juicio, a representó el discurso de rendición de cuentas de Abinader.

“A decir verdad, el discurso pronunciado por el presidente de la República constituye una obra maestra del género de ficción, que como tal refleja una completa desconexión con el mundo real de deterioro en la calidad de vida que, en estos momentos, está conmoviendo a la mayoría del pueblo dominicano”, señaló el líder opositor y expresidente de la República.

PIB

Fernández citó como ejemplo, que al ofrecer las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del pasado año, 2022, Abinader sostuvo que alcanzó “un notable crecimiento anual de 4.9%, superior al promedio de América Latina”.

Recordó que en su discurso del 2021, el presidente Abinader, apoyándose en datos ofrecidos por el Banco Central, informó que en ese año, el PIB había crecido 12.3%.

Fernández recordó, igualmente, que en aquel momento, aclaró que “ese crecimiento no era real, ya que se calculaba con relación al año de la pandemia, 2020, en que nuestra economía experimentó una severa caída de -6.7%”.

Frente a esta situación, Fernández expresa que tenemos, “una de dos: o ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo, entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo los cálculos de lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB”.

Crecimiento económico

El presidente de la FP y líder opositor dijo, además que, en lugar de encontrarse entre “los países con más crecimiento económico mundial”, como alega el presidente Abinader, en el 2022, “lamentablemente, República Dominicana quedó, en lo relativo a crecimiento económico, en la décimo tercera posición, de 33 países de América Latina y El Caribe”.

“En apenas dos años y medio de la actual gestión de gobierno, nuestro país descendió 10 puestos con respecto a la tercera posición que había ocupado, y por eso, en lugar de caer en la autoalabanza, las actuales autoridades, por el contrario, deberían estar más preocupadas por la suerte de nuestro pueblo”, subrayó.

Frente al “crecimiento económico”, Fernández se pregunta, “¿Para qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto, de manera tan desigual, como está ocurriendo en la actualidad, si su expansión solo beneficia a unos cuantos?”.

Y más adelante volvió a preguntarse: “¿Cómo se le explica al pueblo que mientras el PIB aumenta, existen más de 614 mil personas que desean trabajar, pero no encuentran dónde hacerlo, debido a que la expansión de la economía no les está generando oportunidades laborales?”

Dijo, además, que a diferencia de lo que considera el gobierno, “aquí no hay nada que festejar. No hay razones para aplaudir. El crecimiento no está beneficiando a los más pobres, a los que menos tienen, a los que verdaderamente demandan con urgencia el apoyo solidario del gobierno”.

LeoneL Fernández niega baja de inflación

Fernández negó que la inflación haya bajado con relación al PIB, como informó el presidente Abinader.

En ese sentido, señaló que “entre 2019 y 2022, el porcentaje de deuda pública aumentó del 50.5% al 59.1% del PIB, lo que representa un incremento, no una disminución, de 8.6 puntos porcentuales”.

Y agregó: “El ritmo de endeudamiento anual se ha descontrolado. Tomando como referencia el 2022, en dos años completos de la actual gestión, la deuda incrementó 5.4 veces más de la que se acumuló en los dos primeros años de nuestra gestión de gobierno, del 2004 al 2006”.

“A pesar de ese elevado nivel de endeudamiento, las propias cifras oficiales indican que en la actualidad tenemos uno de los niveles de inversión pública, con respecto al PIB, más bajos de los últimos 31 años”, precisó el ex mandatario.

Fernández habla de los prestamos del Gobierno

Fernández continuó diciendo que: “Aunque el presidente Abinader expresó que durante el pasado año 2022, su gobierno tuvo que afrontar con más de 16 mil millones de pesos, en base a recursos propios, los daños causados por el huracán Fiona, omitió decir que, en enero de este año 2023, el Banco Mundial aprobó un préstamo, para los mismos fines, por 200 millones de dólares, o lo que es igual, por encima de 11 mil millones de pesos”.

Asimismo, el líder político dominicano señaló que, “a pesar de referirse al pollo índex y al plátano índex, los incrementos de precios no constituyen un chiste. Al revés, es algo trágico, una pesadilla, sobre todo para los sectores más vulnerables de nuestra población”.

“Cuando los consumidores dominicanos van a los supermercados, colmados, ventorrillos y mercados, no encuentran el susodicho pollo índex. Van a buscar pollo se encuentra 53% más caro que cuando se inició el actual gobierno, en agosto del 2020”.

“El arenque está casi un 70% más caro. El aceite de soya, 67% más caro. La carne de res, 64% más cara. La yuca, 63% más cara, y los plátanos, la harina de maíz, el cerdo y papas, entre otros productos, también están un 50% más caros”.

“El incremento de los precios es en todo. Es en la comida. Es en la varilla. En el cemento. En el transporte y en la energía eléctrica”, subrayó.

“Por consiguiente, el nivel de la calidad de vida de la mayoría de la población, como hemos dicho, se ha deteriorado”, puntualizó el ex mandatario, tras responder el discurso de rendición de cuenta del presidente Abinader.