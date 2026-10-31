Leonel Fernández acusa al Gobierno de «demagogia» por manejo del arroz

Santiago.– El expresidente Leonel Fernández acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de actuar con “demagogia” frente a los productores de arroz, al asegurar que les prometió protección mediante un decreto que no podía imponerse a los compromisos del país con el DR-CAFTA.

Fernández sostuvo que las autoridades debieron prever las consecuencias de esa medida, que provocó cuestionamientos de representantes comerciales de Estados Unidos y colocó al país en una situación que calificó como de “humillación internacional”.

El presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que en 2024 se incrementaron las importaciones de arroz libre de aranceles, al pasar de unos 500 mil quintales a más de cuatro millones, procedentes de países como Pakistán y Uruguay.

Publicidad

Asimismo, cuestionó que el Gobierno emitiera un decreto para proteger la producción nacional. Pese a que desde enero de 2025 entraría en vigor la desgravación arancelaria del arroz establecida en el acuerdo comercial.

El exmandatario consideró que el conflicto debió abordarse mediante el diálogo diplomático con Estados Unidos. A fin de buscar condiciones que protejan a los productores dominicanos.

Fernández ofreció estas declaraciones durante una visita a Santiago. Donde sostuvo un encuentro con directivos de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao. Un encuentro como parte de una agenda de actividades que desarrolla en esa provincia.