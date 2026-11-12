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El expresidente explicó que se refería al inicio de un nuevo ciclo histórico de 30 años en República Dominicana y no a una fecha específica para ceder el liderazgo de la Fuerza del Pueblo.

Santo Domingo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, aclaró que nunca afirmó que entregaría la antorcha política en 2028, sino que sus declaraciones hacían referencia al inicio de un nuevo ciclo histórico de 30 años en República Dominicana, durante el cual las nuevas generaciones asumirán progresivamente mayores responsabilidades en la conducción del país.

Fernández aclara el alcance de sus declaraciones

El también presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) respondió a las interpretaciones surgidas a raíz de sus recientes declaraciones sobre el relevo generacional y el futuro del liderazgo dentro de su organización política.

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El expresidente de la República, Leonel Fernández, aclaró que nunca afirmó que entregaría la antorcha política en 2028

El relevo no está fijado para 2028 «Ustedes me han copiado mal; yo no dije que la antorcha se pasaba en las elecciones del 2028, sino que se pasaban en el ciclo histórico de 30 años que se inicia a partir de 2028. Eso es otra cosa», expresó Fernández.

El exmandatario precisó que su planteamiento no establece una fecha específica para abandonar el escenario político, sino que forma parte de una interpretación sobre los cambios de liderazgo que, a su juicio, se producen periódicamente en la historia dominicana.

Leonel Fernández defiende vigencia de liderazgos tradicionales

Fernández sostuvo que el surgimiento de una nueva generación política no significa necesariamente que los dirigentes que han ocupado posiciones de liderazgo durante las últimas décadas hayan agotado su participación en la vida pública.

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«Los que dominaron el ciclo pasado no están exhaustos», manifestó el expresidente, al señalar que todavía pueden contribuir a la construcción de una visión de futuro para República Dominicana.

En ese sentido, explicó que los dirigentes de mayor trayectoria tienen la responsabilidad de preparar las condiciones para que las nuevas generaciones asuman el liderazgo político del país.

El presidente de la Fuerza del Pueblo resumió ese proceso en tres acciones: «trazar la visión del próximo ciclo, sembrar la semilla y pasar la antorcha».

Sus declaraciones se producen en momentos en que distintos sectores políticos debaten sobre las aspiraciones presidenciales de Fernández para las elecciones de 2028 y la posibilidad de un relevo generacional dentro de la principal organización opositora.

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Omar Fernández y el relevo generacional en la Fuerza del Pueblo

El debate sobre la sucesión política también ha colocado en el centro de la atención al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, hijo del expresidente y una de las figuras de la nueva generación de dirigentes de la Fuerza del Pueblo.

En declaraciones anteriores, Leonel Fernández mencionó a Omar y a Erika Infante como representantes de una generación que tendrá un papel protagónico en los próximos años.

«La nueva generación tiene por delante un ciclo histórico de 30 años, donde indiscutiblemente esa nueva generación será la generación protagónica de los próximos ciclos históricos; tendrán 30 años para eso», sostuvo el exmandatario.

«¿Tú sabes el orgullo que es para un padre que le digan que su hijo puede ser presidente?», manifestó.

No obstante, el presidente de la Fuerza del Pueblo no anunció que Omar Fernández sería el candidato presidencial de la organización en 2028 ni estableció un calendario para una eventual transición del liderazgo partidario.

Los ciclos políticos de 30 años, según Leonel Fernández

Para explicar su planteamiento, Fernández recurrió a una interpretación de la historia política dominicana basada en períodos de aproximadamente tres décadas, durante los cuales determinados liderazgos y organizaciones han ejercido una influencia predominante.

Como ejemplo, mencionó la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que se extendió desde 1930 hasta 1961, así como la influencia política de Joaquín Balaguer durante las décadas posteriores.

También hizo referencia al protagonismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a partir de 1996, etapa que, dentro de su análisis, se extendería hasta 2026.

A partir de esa interpretación, el exmandatario considera que en 2028 comenzará un nuevo período de 30 años en la historia política dominicana, caracterizado por una mayor participación de dirigentes de generaciones emergentes.

Fernández expresó su interés en que la Fuerza del Pueblo desempeñe un papel importante en esa nueva etapa y contribuya a establecer las bases de una visión de desarrollo para República Dominicana.