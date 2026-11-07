Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití

El expresidente Leonel Fernández manifestó su esperanza de que el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití contribuya a recuperar la estabilidad social en ese país y cuestionó la efectividad de los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar la crisis haitiana.

Fernández señaló que los organismos internacionales han tenido más tiempo y presencia militar en el territorio vecino, sin lograr resultados suficientes. En ese sentido, llamó la atención sobre el hecho de que El Salvador, sin ser una potencia militar, haya enviado un contingente de esa magnitud.

Críticas a la política internacional y al Gobierno

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En otro orden, el presidente de la Fuerza del Pueblo atribuyó a factores como el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el alto costo de la vida los resultados adversos para el Partido Republicano en las elecciones de medio término, que dejaron a Donald Trump sin el control del Senado y la Cámara de Representantes.