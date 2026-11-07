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Leonel espera que tropas salvadoreñas contribuyan a estabilizar Haití

El expresidente Leonel Fernández manifestó su esperanza de que el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití contribuya a recuperar la estabilidad social en ese país y cuestionó la efectividad de los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar la crisis haitiana. Fernández señaló que los organismos internacionales han tenido más tiempo y […]

Oliver Mata
Foto de archivo de Leonel Fernández en el programa Despierta con CDN.
Foto de archivo de Leonel Fernández en el programa Despierta con CDN. / CDN – Yovanny Corporán
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El expresidente Leonel Fernández manifestó su esperanza de que el despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití contribuya a recuperar la estabilidad social en ese país y cuestionó la efectividad de los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar la crisis haitiana.

Fernández señaló que los organismos internacionales han tenido más tiempo y presencia militar en el territorio vecino, sin lograr resultados suficientes. En ese sentido, llamó la atención sobre el hecho de que El Salvador, sin ser una potencia militar, haya enviado un contingente de esa magnitud.

Críticas a la política internacional y al Gobierno

En otro orden, el presidente de la Fuerza del Pueblo atribuyó a factores como el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el alto costo de la vida los resultados adversos para el Partido Republicano en las elecciones de medio término, que dejaron a Donald Trump sin el control del Senado y la Cámara de Representantes.

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Asimismo, Fernández calificó como una incongruencia del Gobierno la licitación de más de 600 millones de pesos de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria para adquirir kits de habichuelas con dulce.

Las declaraciones resultaron ofrecidas al término del acto de lanzamiento y juramentación del movimiento Rescate de la Salud RD, integrado por médicos, enfermeras y otros actores del sector sanitario.

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