Legisladores respaldan llamado de la Iglesia a dialogar para prevenir violencia

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Legisladores de distintas bancadas respaldaron el llamado de la Iglesia católica a promover un diálogo entre el Estado, las familias y las escuelas para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia social, ante la preocupación por los hechos de criminalidad que afectan al país.
Los congresistas coincidieron en que enfrentar esta problemática requiere la participación conjunta de las autoridades y la sociedad, así como políticas públicas que permitan ampliar las oportunidades para los jóvenes y fomentar una cultura de paz.
Iglesia llama a fortalecer la prevención desde la familia y las escuelas
En un comunicado, los obispos dominicanos expresaron su preocupación por la violencia y plantearon la necesidad de articular esfuerzos entre las instituciones del Estado, los centros educativos y las familias para fortalecer la prevención y promover el respeto.
La propuesta recibió el respaldo de legisladores que consideraron necesario reforzar la educación en valores desde el hogar y trabajar de manera coordinada para enfrentar las conductas agresivas que afectan la convivencia social.
Notas relacionadas
La diputada Soraya Suárez sostuvo que la formación familiar es fundamental para lograr cambios en la sociedad y advirtió que las acciones del Estado deben complementarse con la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.
“Si la familia no se dedica a criar a sus hijos en valores, en respeto, a educarlos, poco servirá lo que el Estado haga. Necesitamos trabajar en conjunto este tema: familia, Estado, las escuelas, los maestros, el entorno, todos juntos para poder cambiar esta cultura de agresión que nos está invadiendo”, expresó.
Ramón Raposo pide políticas públicas y oportunidades para los jóvenes
De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, consideró oportuno el llamado de la Iglesia católica, al señalar que, pese a los recursos destinados por el Gobierno a la seguridad ciudadana, persisten desafíos que requieren una respuesta integral.
Raposo afirmó que el combate a la delincuencia debe apoyarse en políticas públicas que involucren a los diferentes sectores nacionales y atiendan las necesidades de las comunidades con menos oportunidades.
“La delincuencia se combate con políticas públicas claras que integren a todos los actores de la vida nacional y, sobre todo, que lleven oportunidades a través del aparato gubernamental y sus distintas entidades del Estado a esos barrios y comunidades que están totalmente desprovistos de oportunidades para los jóvenes”, manifestó.
Legisladores apuestan al diálogo para mejorar la convivencia
Otros congresistas también valoraron la iniciativa de la Iglesia y expresaron confianza en que la participación de los distintos sectores contribuya a encontrar soluciones a la violencia.
El diputado Amado Díaz destacó la incidencia de la institución religiosa en las familias dominicanas y manifestó su confianza en los resultados que podría generar la propuesta de diálogo.
“Conociendo la incidencia de esa institución en el seno de nuestra familia, estoy convencido de que el éxito no se hará esperar de esa propuesta”, afirmó.
Los legisladores coincidieron en que la prevención de la violencia no debe limitarse a las acciones policiales, sino que requiere educación, oportunidades para la juventud y el compromiso de las autoridades, las familias, las escuelas y las comunidades para construir una cultura de paz.
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