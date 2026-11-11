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Residentes del sector Lechería, en la comunidad de Caballona, Santo Domingo Oeste, protestaron para reclamar el asfaltado de sus calles, que aseguran permanecen en condiciones intransitables desde hace 30 años.

Los comunitarios bloquearon la vía principal y quemaron neumáticos para llamar la atención de las autoridades. Con esta manifestación, buscan que el Gobierno atienda una demanda que, según afirmaron, lleva décadas sin respuesta.

La protesta requirió la intervención de agentes de la Policía Nacional, adscritos al departamento zonal O-2. Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

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Durante la jornada, los residentes denunciaron que las autoridades solo les hacen promesas durante los períodos electorales. Sin embargo, aseguran que las calles continúan deteriorándose sin que se ejecuten los trabajos de asfaltado.

Calles dificultan el acceso de emergencias

Uno de los principales reclamos de los comunitarios es que el estado de las vías dificulta el acceso de los servicios de emergencia a la zona.

Una residente explicó que las condiciones de las calles impiden que las ambulancias puedan llegar hasta algunas áreas del sector.

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«9-1-1 no baja, Lechería, por la condición de la calle», expresó la comunitaria al describir las dificultades que enfrentan los residentes cuando necesitan asistencia.

La mujer insistió en que esta situación representa un problema para quienes requieren atención urgente.

«Hay personas que se ponen mal allá abajo, y por la condición de la calle, 9-1-1 no baja», denunció.

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La situación genera preocupación entre los habitantes, quienes consideran que el deterioro de las vías no solo afecta el tránsito cotidiano, sino que también puede retrasar la llegada de ayuda ante una emergencia médica.

Comunitarios reclaman servicios básicos

Además del asfaltado, los residentes de Lechería exigen la instalación de alumbrado eléctrico en sus vías. La falta de iluminación constituye otra de las necesidades que, según denunciaron, siguen pendientes en la comunidad.

Entre sus principales demandas figuran:

Asfaltado de las calles: los residentes aseguran que llevan 30 años esperando una solución.

los residentes aseguran que llevan 30 años esperando una solución. Acceso para emergencias: denuncian que las condiciones de las vías dificultan la entrada de ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

denuncian que las condiciones de las vías dificultan la entrada de ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Alumbrado eléctrico: reclaman iluminación en las calles del sector.

reclaman iluminación en las calles del sector. Respuesta de las autoridades: piden que las promesas de intervención se traduzcan en trabajos concretos.

Los comunitarios esperan que las autoridades municipales y el Gobierno central acudan al sector para evaluar las condiciones de las calles y establecer una solución.

Mientras tanto, aseguran que continuarán reclamando las obras que consideran necesarias para mejorar el acceso, la movilidad y la seguridad de quienes viven en Lechería, en Caballona.