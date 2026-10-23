Laura Acosta: El tribunal podría variar calificación jurídica del caso Jet Set

La jurista consideró que existen posibilidades de que se mantenga la calificación para una eventual condena en primer grado, aunque insistió en que el resultado dependerá de las pruebas y de la decisión del tribunal.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.

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Acosta reclama mayor atención a las víctimas

La abogada cuestionó la falta de solidaridad del Estado con los familiares de los fallecidos y señaló que no ha visto una presencia suficiente de representantes gubernamentales en las misas conmemorativas. A su juicio, las víctimas no han recibido la atención que amerita la magnitud de la tragedia.

Asimismo, pidió revisar los mecanismos de supervisión de las construcciones en República Dominicana para prevenir hechos similares. Informó que algunas víctimas han acudido al Tribunal Superior Administrativo para reclamar la responsabilidad patrimonial de las autoridades vinculadas a la supervisión de obras, una vía distinta del proceso penal.

Familiares buscan una sentencia

Acosta indicó que representa a personas que perdieron familiares en la tragedia, incluidos tres menores de edad que quedaron huérfanos de padre y madre. Aseguró que sus clientes no buscan acuerdos económicos, sino una sentencia que establezca responsabilidades.

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El juicio de fondo continuará con la presentación de testimonios, documentos y pruebas periciales, además de los elementos que aporten los imputados en su defensa. Una vez concluida esa etapa, las partes expondrán sus conclusiones y el tribunal deliberará.

La abogada afirmó que sus representados están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para obtener una sentencia, pues consideran que el proceso debe concluir con una decisión judicial.