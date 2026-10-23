Laura Acosta: El tribunal podría variar calificación jurídica del caso Jet Set

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La abogada penalista Laura Acosta advirtió que el tribunal colegiado podría modificar la calificación de homicidio voluntario por dolo eventual en el caso Jet Set, ya que la decisión adoptada por el juez no es definitiva y dependerá de la valoración de las pruebas durante el juicio de fondo.
Acosta explicó que la aplicación del dolo eventual requiere determinar si los hechos permiten establecer los elementos constitutivos de las infracciones imputadas. Recordó que, como abogada de algunas víctimas, presentó querellas por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios. Y reconoció que todavía no está totalmente convencida de que corresponda aplicar esa figura jurídica.
Existen posibilidades de que se mantenga la calificación juridica
No obstante, afirmó que respetará la decisión del juez y se concentrará en demostrar los hechos durante el proceso. También valoró que la resolución estuviera debidamente motivada, independientemente de que otros abogados compartan o no sus argumentos.
Notas relacionadas
La jurista consideró que existen posibilidades de que se mantenga la calificación para una eventual condena en primer grado, aunque insistió en que el resultado dependerá de las pruebas y de la decisión del tribunal.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.
Acosta reclama mayor atención a las víctimas
La abogada cuestionó la falta de solidaridad del Estado con los familiares de los fallecidos y señaló que no ha visto una presencia suficiente de representantes gubernamentales en las misas conmemorativas. A su juicio, las víctimas no han recibido la atención que amerita la magnitud de la tragedia.
Asimismo, pidió revisar los mecanismos de supervisión de las construcciones en República Dominicana para prevenir hechos similares. Informó que algunas víctimas han acudido al Tribunal Superior Administrativo para reclamar la responsabilidad patrimonial de las autoridades vinculadas a la supervisión de obras, una vía distinta del proceso penal.
Familiares buscan una sentencia
Acosta indicó que representa a personas que perdieron familiares en la tragedia, incluidos tres menores de edad que quedaron huérfanos de padre y madre. Aseguró que sus clientes no buscan acuerdos económicos, sino una sentencia que establezca responsabilidades.
El juicio de fondo continuará con la presentación de testimonios, documentos y pruebas periciales, además de los elementos que aporten los imputados en su defensa. Una vez concluida esa etapa, las partes expondrán sus conclusiones y el tribunal deliberará.
La abogada afirmó que sus representados están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para obtener una sentencia, pues consideran que el proceso debe concluir con una decisión judicial.
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