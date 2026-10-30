Una caída y una pedrada: la versión del acusado de atacar a Miriam Cruz

La defensa de Eddy Martínez Núñez, acusado de lanzar una piedra contra el vehículo de la merenguera Miriam Cruz, aseguró que su reacción se produjo por impotencia, luego de sufrir una caída de su motocicleta durante un incidente de tránsito con el automóvil en el que se desplazaba la artista.

La abogada Yesenia Di Pitón explicó que su representado trabaja como mensajero y transportaba varios paquetes de una empresa cuando, según su versión, el vehículo de la cantante lo rebasó y lo orilló, provocando que cayera en un hoyo.

De acuerdo con el relato de la jurista, el accidente provocó que los paquetes quedaran esparcidos en la vía pública.

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Ante la situación, Martínez Núñez habría hecho señas a los ocupantes del automóvil para que se detuvieran, pero estos continuaron su recorrido.

Defensa de acusado de atacar vehículo de Miriam Cruz ofrece su versión

Di Pitón sostuvo que su defendido quedó afectado por lo ocurrido, debido a que cayó de la motocicleta. También que perdió la mercancía que transportaba durante su jornada laboral.

«Nuestro defendido es una persona que es mensajero, llevaba unos paquetes en el motor, lo cual, al ellos rebasar el vehículo de la artista Miriam Cruz, lo que hizo fue que lo orilló e incluso lo tiró. Él se cayó del motor porque lo tiró en un hoyo y lo dejó ahí», relató la abogada.

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La representante legal atribuyó el lanzamiento de la piedra a una reacción de impotencia tras el supuesto incidente de tránsito.

Esta versión corresponde a los argumentos presentados por la defensa del acusado en torno al hecho que involucra a la intérprete de merengue Miriam Cruz.