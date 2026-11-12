¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la nueva integración de sus tres salas y designó a los magistrados Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero y Rafael Vásquez Goico como sus respectivos presidentes.

Durante la sesión, el Pleno también escogió a la magistrada Yorlin Vásquez como representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras que Antonia Josefina Grullón representará a los jueces de esa alta corte ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Composiciones de las tres salas

La Primera Sala, especializada en materia civil y comercial, estará presidida por Arelis Socorro Ricourt Gómez. La integrarán, además, los magistrados Samuel Arias Arzeno, Edynson Alarcón, Miguelina Ureña e Ylona de la Rocha.

Publicidad

La Segunda Sala estará encabezada por Diomede Ydelfo Villalona Guerrero y contará con los magistrados Fran Soto, Yorlin Vásquez, Manuel Hernández y Amauri Pimentel.

En tanto, la Tercera Sala será presidida por Rafael Vásquez Goico, junto a los magistrados Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello, Namphi Rodríguez y Julio César Canó.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

Villalona Guerrero fue designado en 2026 como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad APEC y posee un posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además de estudios especializados en Derecho Constitucional y Administrativo.

Publicidad

Inició su carrera judicial en 1996 como registrador de títulos en Baní. Posteriormente, se desempeñó como juez de paz, juez de instrucción y juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Peravia.

En 2012 pasó al Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde ocupó distintas posiciones hasta asumir su presidencia en 2019. También acumula más de 11 años de experiencia docente en Derecho Penal y desde 2017 forma parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Arelis Socorro Ricourt Gómez

Ricourt Gómez, designada en 2026 como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sistema judicial dominicano.

Publicidad

Es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y posee estudios de posgrado en Procedimiento Civil, Derecho de las Obligaciones y Derecho Procesal Civil Iberoamericano.

Comenzó su trayectoria en 1989 en el Ministerio Público, donde trabajó como abogada ayudante y procuradora fiscal del Distrito Judicial de La Vega. En 1991 fue designada jueza de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia.

Posteriormente, ocupó diferentes posiciones en la jurisdicción civil y comercial. En 2020 asumió la presidencia de la Corte y la coordinación departamental del Departamento Judicial de La Vega.

También ha desarrollado una carrera académica como docente y coordinadora en la Escuela Nacional de la Judicatura, además de impartir programas de grado y posgrado en distintas universidades.

Rafael Vásquez Goico

Vásquez Goico, ratificado en 2026 como juez de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, cuenta con más de 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, especialmente en las jurisdicciones laboral y contencioso-administrativa.

Es licenciado en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Eugenio María de Hostos . También posee estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Procesal Civil, Judicial y Filosofía Jurídica y Política.

. También posee estudios de posgrado en Derecho Constitucional, Procesal Civil, Judicial y Filosofía Jurídica y Política. Durante su carrera se desempeñó como presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, juez de la Corte de Trabajo y presidente del Tribunal Superior Administrativo .

. En 2019 fue designado juez de la Suprema Corte de Justicia y pasó a integrar su Tercera Sala, que ahora tendrá bajo su presidencia.

En el ámbito académico, ha impartido docencia en la UASD, la PUCMM y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en áreas como Derecho del Trabajo, Seguridad Social, Derecho Procesal Administrativo y Derecho Constitucional. Además, es autor de publicaciones jurídicas sobre procedimiento laboral y justicia contencioso-administrativa.