La RNTT amplía un 46% su registro de vehículos y agiliza servicios al transporte

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD.- La Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT) informó que su base de datos alcanzó los 14,629 vehículos y 19,202 choferes registrados, lo que representa un crecimiento aproximado de un 46 % y un 38 %, respectivamente, frente a las cifras reportadas en noviembre de 2022.
El presidente, Armando Rivas, destacó que la ampliación de estos registros estuvo acompañada de mejoras en los servicios de verificación de información y atención a los usuarios, entre ellas el procesamiento de depuraciones en menos de 24 horas, el servicio expreso y la simplificación del pago de afiliaciones y renovaciones.
Asamblea general ordinaria
Rivas presentó los resultados de su gestión del período 2025-2026 en la asamblea general ordinaria eleccionaria de la RNTT, celebrada en la las instalaciones de uno de sus miembros, Asociación Dominicana de Zonas Franca (Adozona), en la cual Rivas resultó reelecto como su presidente para el período 2026-2028, la cual contó con la participación de directivos y miembros.
En la actividad el presidente de la RNTT resaltó que esa institución reportó 9,478 afiliaciones y renovaciones de choferes durante el último año, ya que para las empresas que movilizan mercancías, estos servicios facilitan la identificación del transportista, el conductor y el vehículo utilizado en cada operación, y aportan información para reforzar los controles de seguridad de la carga.
Comercio nacional e internacional
Precisó que mantener una base de datos confiable y actualizada permite a sus miembros disponer de información para gestionar el acceso a las instalaciones vinculadas al comercio nacional e internacional.
Rivas dijo que, como parte de su actualización tecnológica, la institución avanzó en el uso de la plataforma Hemicore y en la primera implementación de una antena de identificación por radiofrecuencia (RFID), en el Parque Industrial Itabo (PIISA), destinada a fortalecer la gestión de información y el control de acceso.
En el ámbito de la colaboración institucional, el presidente de la RNTT en su informe destacó el acceso en línea al sistema del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la colaboración con la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (Comipol) y la participación en la mesa de logística y transportación.
Notas relacionadas
Control de acceso a empresas industriales
Señaló que, para su próxima etapa, la organización se propone ampliar sus servicios de control de acceso a empresas industriales, zonas francas y a los sectores de combustibles y transporte de pasajeros. También contempla extender el uso de la tecnología RFID para el control de las unidades utilizadas para el traslado de mercancía.
Entre las iniciativas previstas figuran la integración con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la incorporación de inteligencia artificial y el desarrollo de herramientas de reconocimiento facial, como parte de sus planes para modernizar los servicios.
La Red Nacional de Transporte Terrestre es una organización privada sin fines de lucro, fundada en 2006 por los principales puertos del país e instituciones vinculadas al transporte de carga y a los sectores de importación y exportación. Su labor se centra en gestionar información sobre transportistas y vehículos para contribuir a la seguridad del traslado de mercancías en la República Dominicana.
La nueva directiva
Además de Rivas, quien representa al puerto de Haina International Terminal (HIT), la nueva junta directiva está integrada por José Tores, de Adozona, vicepresidente; Moisés de Óleo, del puerto multimodal Caucedo, secretario; María de Lourdes Núñez, del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), vicesecretaria; y Ricardo Serravalle, de Latin American Free Zone Investement Dominican (PIISA), tesorero.
Son vocales David Pichardo, del parque industrial Las Américas (ZFLA); Jorge Clase, de la zona franca D’ CLASE; Osvaldo Carbuccia, de la Asociación de Zonas Franca de San Pedro de Macorís y Luis Martínez, de la empresa Seguridad y Desarrollo Portuario (SDP).
Te puede interesar
- Gobierno lleva servicios esenciales a más de seis mil personas en el GSD
- ¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?
- República Dominicana establece reglas para el uso de IA en servicios públicos
- Vaguada provocará aguaceros, tormentas y ráfagas de viento este lunes
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas