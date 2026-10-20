La RNTT amplía un 46% su registro de vehículos y agiliza servicios al transporte

Santo Domingo, RD.- La Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT) informó que su base de datos alcanzó los 14,629 vehículos y 19,202 choferes registrados, lo que representa un crecimiento aproximado de un 46 % y un 38 %, respectivamente, frente a las cifras reportadas en noviembre de 2022.

El presidente, Armando Rivas, destacó que la ampliación de estos registros estuvo acompañada de mejoras en los servicios de verificación de información y atención a los usuarios, entre ellas el procesamiento de depuraciones en menos de 24 horas, el servicio expreso y la simplificación del pago de afiliaciones y renovaciones.

Asamblea general ordinaria

Rivas presentó los resultados de su gestión del período 2025-2026 en la asamblea general ordinaria eleccionaria de la RNTT, celebrada en la las instalaciones de uno de sus miembros, Asociación Dominicana de Zonas Franca (Adozona), en la cual Rivas resultó reelecto como su presidente para el período 2026-2028, la cual contó con la participación de directivos y miembros.

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En la actividad el presidente de la RNTT resaltó que esa institución reportó 9,478 afiliaciones y renovaciones de choferes durante el último año, ya que para las empresas que movilizan mercancías, estos servicios facilitan la identificación del transportista, el conductor y el vehículo utilizado en cada operación, y aportan información para reforzar los controles de seguridad de la carga.

Comercio nacional e internacional

Precisó que mantener una base de datos confiable y actualizada permite a sus miembros disponer de información para gestionar el acceso a las instalaciones vinculadas al comercio nacional e internacional.

Rivas dijo que, como parte de su actualización tecnológica, la institución avanzó en el uso de la plataforma Hemicore y en la primera implementación de una antena de identificación por radiofrecuencia (RFID), en el Parque Industrial Itabo (PIISA), destinada a fortalecer la gestión de información y el control de acceso.

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En el ámbito de la colaboración institucional, el presidente de la RNTT en su informe destacó el acceso en línea al sistema del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la colaboración con la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (Comipol) y la participación en la mesa de logística y transportación.