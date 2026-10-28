La razón por la que llueve en un lugar y en otro no

En República Dominicana, cuando llueve en un pueblo y en otro cercano el sol sigue brillando, no faltan las creencias populares que intentan explicar este fenómeno. Algunas personas lo atribuyen a supersticiones, como que en determinado lugar “se están cogiendo los compadres”, mientras otras se preguntan por qué los aguaceros parecen escoger unas comunidades y dejar otras sin una sola gota.

Sin embargo, detrás de esta curiosidad existe una explicación científica. El analista meteorológico Jean Suriel explicó que la distribución desigual de las lluvias está relacionada con la humedad, las vaguadas, los vientos y la geografía del territorio, factores que determinan dónde y con qué intensidad se producen las precipitaciones.

¿Por qué llueve en una provincia y en otra no?

Según explicó Suriel, una vaguada puede generar inestabilidad atmosférica y favorecer las lluvias en distintas regiones. No obstante, la distribución de las precipitaciones depende de la cantidad de humedad disponible, los vientos y las condiciones particulares de cada lugar.

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Esto explica por qué en una comunidad pueden registrarse fuertes aguaceros mientras, a pocos kilómetros, el cielo permanece parcialmente nublado o incluso despejado.

Además, no todas las nubes tienen la misma capacidad para producir lluvia. Algunas acumulan suficiente humedad para provocar precipitaciones intensas, mientras otras solo generan chubascos aislados o no llegan a producir lluvias.

Las montañas y los bosques favorecen las precipitaciones

La geografía de República Dominicana también influye en la distribución de las lluvias. Las zonas montañosas pueden recibir mayores precipitaciones debido a un proceso conocido como efecto orográfico.

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Este fenómeno ocurre cuando el aire húmedo encuentra una elevación del terreno y asciende. Al subir, se enfría y favorece la condensación del vapor de agua, lo que puede dar lugar a la formación de nubes y precipitaciones.

Los bosques también cumplen una función importante. A través de la evapotranspiración, los árboles y otras plantas liberan vapor de agua a la atmósfera, contribuyendo a la humedad del ambiente.

De ahí surge una pregunta frecuente: ¿hay bosques porque llueve o llueve porque hay bosques? En realidad, ambos procesos están relacionados. Las lluvias favorecen el crecimiento de la vegetación y los bosques contribuyen al ciclo del agua.

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La humedad del mar también influye

La condición insular de República Dominicana hace que la humedad procedente del mar tenga un papel importante en la formación de nubes y precipitaciones.

Sin embargo, la presencia de humedad no garantiza que llueva en todas partes. Para que se produzcan aguaceros, deben coincidir condiciones favorables, como el ascenso del aire, el enfriamiento y la formación de nubes capaces de generar precipitaciones.

Las temperaturas del mar y de la superficie terrestre también influyen en los movimientos del aire y en el desarrollo de las nubes.

Por eso, incluso durante un día aparentemente soleado, pueden producirse aguaceros en determinadas localidades, mientras otras permanecen sin lluvias.

¿Cómo saber si se aproxima un fuerte aguacero?

El aspecto de las nubes puede ofrecer algunas pistas sobre las condiciones del tiempo. Las nubes oscuras y de gran desarrollo vertical pueden estar asociadas a lluvias intensas y tormentas eléctricas.

No obstante, el color del cielo por sí solo no permite determinar con certeza cuándo ni dónde lloverá. Para conocer las condiciones meteorológicas, lo más recomendable es consultar los boletines del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Si observa nubes oscuras y se encuentra en una zona donde se pronostican aguaceros, conviene llevar un paraguas y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes.