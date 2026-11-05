VIDEO | ¡La Navidad se montó en el Metro de Santo Domingo!

La Navidad comenzó a sentirse en el Metro de Santo Domingo, donde un grupo de músicos sorprendió a los pasajeros con una presentación que llenó de alegría y ambiente festivo uno de sus vagones.

En un video que circula en las redes sociales se observa a los artistas interpretar diversas canciones navideñas mientras recorren el sistema de transporte público, utilizando instrumentos y ritmos característicos de la temporada.

La presentación transformó el habitual recorrido de los pasajeros en una experiencia musical, marcada por la alegría y el entusiasmo de quienes se encontraban a bordo.

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Pasajeros se suman a la música navideña

La iniciativa despertó el entusiasmo de los usuarios del Metro, quienes respondieron cantando, disfrutando de las interpretaciones y colaborando con los músicos.

Entre canciones y sonrisas, el vagón se convirtió en un espacio de celebración que permitió a los pasajeros disfrutar de un momento diferente durante sus desplazamientos.

La actividad también generó reacciones en las redes sociales, donde el video muestra cómo la música navideña contagió de alegría a quienes compartieron el recorrido.

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Con esta presentación, la Navidad se hizo sentir entre los pasajeros del Metro de Santo Domingo, llevando el espíritu de las fiestas a uno de los principales medios de transporte de la capital.