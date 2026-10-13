La Monumental de Seguros y ARS Monumental inauguran nuevas instalaciones en Baní

La Monumental de Seguros y ARS Monumental inauguraron sus nuevas instalaciones en la provincia Peravia, ubicadas en la calle Restauración esquina Sánchez, núm. 5, Plaza Pilar, en Baní, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de sus servicios y la atención cercana a sus clientes.

El acto inició con las palabras de bienvenida de Wendelyn Issa, directora corporativa de Mercadeo. También continuó con el discurso de apertura de Luis Núñez Muñoz, vicepresidente ejecutivo de La Monumental de Seguros, quien también habló en representación de ARS Monumental.

Durante su intervención, Núñez Muñoz expresó su agradecimiento a la comunidad de Baní por la confianza y el respaldo brindados durante casi tres décadas. Asimismo, explicó que el traslado a estas nuevas instalaciones responde al propósito de ofrecer espacios más cómodos y funcionales. Los mismos alineados con las necesidades de los clientes y con la visión de continuar fortaleciendo la presencia de ambas instituciones en la provincia.

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“Este cambio reafirma nuestra apuesta por Baní y toda la provincia Peravia. Representa continuidad, mayor comodidad para nuestros clientes y la oportunidad de seguir ofreciendo un servicio más cercano a las familias de esta comunidad. Es una responsabilidad que asumimos con seriedad y compromiso”, expresó Núñez Muñoz.

Como parte de la ceremonia, el diácono Duvany Cuello tuvo a su cargo la bendición de las nuevas instalaciones, encomendando a Dios esta nueva etapa de servicio. Posteriormente, se realizó el tradicional corte de cinta y la bendición de los espacios con agua bendita, marcando oficialmente la apertura de las oficinas.