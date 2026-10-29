FP acusa al Gobierno de usar la inflación para cobrar más por el marbete

Santo Domingo, RD. – La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó el incremento del Impuesto de Circulación Vehicular (ICV), conocido como marbete, dispuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). A su juicio, la medida evidencia una política fiscal asimétrica: el Gobierno utiliza la inflación para recuperar el valor real de sus ingresos, pero no aplica el mismo criterio para proteger el ingreso de los contribuyentes.

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas, titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la FP, señaló que la DGII justificó el ajuste, establecido mediante la Resolución Administrativa núm. DDG-AR1-2026-00009, en que la inflación acumulada entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026 alcanzó un 58.1 %.

La disposición eleva de RD$1,500 a RD$2,000 el impuesto para los vehículos fabricados hasta 2021 inclusive, y de RD$3,000 a RD$4,000 para los fabricados desde 2022, un aumento de 33.3 % para los vehículos que permanecen en el mismo tramo. La DGII estima que la recaudación pasará de RD$3,525 millones a RD$4,700 millones en la temporada 2026-2027, con ingresos adicionales por RD$1,175 millones.

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Ng Cortiñas reconoció que una tarifa congelada durante diez años puede requerir revisión, y que la DGII no trasladó la totalidad de la inflación acumulada: una actualización íntegra habría llevado las tarifas a RD$2,372 y RD$4,743. Sin embargo, advirtió que el Gobierno no trata la inflación de la misma manera cuando se trata del ingreso de los trabajadores.

“Si el Gobierno reconoce que la inflación ha reducido el valor real del marbete y utiliza ese argumento para cobrar más, también debe reconocer que esa misma inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de los dominicanos. La inflación no puede ser un mecanismo de indexación unilateral del Estado”, aseguró Ng Cortiñas.

Una indexación del ISR incompleta

El economista recordó que el artículo 327 del Código Tributario establece la actualización anual por inflación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, una disposición que no se aplicó durante casi una década. Aunque la Ley 30-26 elevó el mínimo exento de RD$416,220 a RD$480,000 anuales a partir de 2027, ese ajuste es parcial: si se aplicara la misma inflación de 58.1 % que la DGII utilizó para justificar el marbete, el mínimo exento debería rondar los RD$658,000 anuales.

Marbete | Para cobrar: 84 % de la inflación acumulada, aplicado de inmediato (29 de octubre de 2026).

ISR | Para proteger: 73 % de la inflación acumulada en el mínimo exento, y solo a partir de 2027.

Porcentaje de la actualización íntegra por la inflación de 58.1 % (sept. 2016 – sept. 2026) reportada por la DGII.

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El contraste es claro. El marbete se actualiza de inmediato y en un 84 % de la inflación acumulada; el mínimo exento del ISR se actualiza en apenas un 73 %, y solo a partir del próximo año.

“Para cobrar el marbete, el Gobierno reconoce el 84 % de la inflación y lo aplica de inmediato. Para proteger el ingreso del trabajador, reconoce apenas el 73 %, y a partir del próximo año. Con la misma vara con que midió el marbete, el trabajador asalariado sigue dejando de recibir alrededor de RD$14,800 al mes de ingreso exento”, dijo Ng Cortiñas.

El titular de la SAE añadió que los ajustes salariales obligatorios se han concentrado en los salarios mínimos del sector privado, sin que exista un mecanismo general que proteja el ingreso real de todos los trabajadores frente a la inflación.

Un aumento en plena escalada de los combustibles

El aumento del marbete llega, además, en medio de una escalada sostenida de los precios de los combustibles. Según los precios oficiales que publica semanalmente el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), desde la primera semana de enero de 2026 hasta la semana del 24 al 30 de octubre, la gasolina premium subió 23.4 %, la regular 16.5%, el gasoil óptimo 31.4 % y el gasoil regular 20.5 %.

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En pesos dominicanos por galón, entre la semana del 3 al 9 de enero de 2026 y la del 24 al 30 de octubre de 2026:

Gasolina premium pasó de RD$290.10 a RD$358.10, aumento RD$68.00 y una variación de +23.4 %

pasó de RD$290.10 a RD$358.10, aumento RD$68.00 y una variación de +23.4 % Gasolina regular pasó de RD$272.50 a RD$317.50, un aumento de RD$45.00 y una variación de +16.5 %

pasó de RD$272.50 a RD$317.50, un aumento de RD$45.00 y una variación de +16.5 % Gasoil óptimo pasó de RD$242.10 a RD$318.10, un aumento de RD$76.00 y una variación de +31.4 %

pasó de RD$242.10 a RD$318.10, un aumento de RD$76.00 y una variación de +31.4 % Gasoil regular pasó de RD$224.80 a RD$270.80, un aumento de RD$46.00 y una variación de +20.5 %.

Fuente: avisos semanales de precios del MICM.

Ng Cortiñas señaló que, aun con los subsidios aplicados por el Gobierno, los propietarios de vehículos ya absorben incrementos significativos en su principal costo de operación, y que el nuevo marbete agrava esa carga sobre los consumidores. A modo de ilustración, un conductor que consume 10 galones de gasolina regular a la semana paga hoy RD$450 más cada semana que en enero, casi el equivalente al aumento anual de RD$500 del marbete.

“Al conductor se le encarece el combustible semana tras semana y ahora también el marbete. Es una doble carga sobre el mismo bolsillo, justo cuando más le cuesta llegar a fin de mes”, afirmó Ng Cortiñas.

Un cobro que pesa más sobre quien menos tiene

La Secretaría de Asuntos Económicos advirtió además que el cobro mediante montos fijos es regresivo. Un vehículo usado con un valor de RD$400,000 pagará el equivalente al 0.5 % de su valor, mientras que un vehículo de RD$5 millones fabricado en 2021 pagará apenas el 0.04 %. El aumento afecta con mayor fuerza a trabajadores independientes, conductores de transporte, comerciantes y pequeños empresarios que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.

En ese sentido, la Fuerza del Pueblo solicitó al Gobierno transparentar la distribución de los vehículos por categoría, el impacto efectivo del incremento sobre los hogares y los criterios utilizados para fijar las nuevas tarifas.

Propuesta de la Fuerza del Pueblo

La organización propuso aplicar íntegramente el artículo 327 del Código Tributario, compensando la inflación acumulada no reconocida en los tramos del ISR de las personas físicas, y abrir una discusión sobre mecanismos de protección del ingreso real de los trabajadores, de modo que la actualización por inflación no se aplique solo cuando favorece la recaudación.