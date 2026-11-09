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Barahona, RD.- El Ministerio de la Juventud, bajo la dirección del ministro Carlos Valdez, realizó la entrega de dos modernos autobuses destinados al transporte de estudiantes de las comunidades de Pescadería y Jaquimeyes, en la provincia de Barahona, como parte del programa Transporte Universitario Nacional Organizado (TURNO), una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación superior y mejorar las condiciones de movilidad de la juventud dominicana.

La jornada estuvo encabezada por los viceministros Fernando Lagares y Angelo Ramírez, quienes destacaron el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la creación de oportunidades para los jóvenes, especialmente aquellos que residen en comunidades donde el transporte representa uno de los principales desafíos para continuar sus estudios universitarios.

Fernando Lagares: «Las promesas se cumplen con trabajo, lealtad y resultados»

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Durante el primer acto de entrega, celebrado en el distrito municipal de Pescadería, el viceministro Fernando Lagares compartió una emotiva reflexión sobre el origen de esta iniciativa, recordando un compromiso que había asumido con los estudiantes de esa comunidad en el año 2023.

«Recuerdo que en el año 2023, mientras realizaba un recorrido político por la provincia de Barahona, llegué a Pescadería y una de las principales solicitudes que recibí fue la gestión de un autobús para la asociación de estudiantes universitarios. En aquel momento me explicaron que el único autobús con el que contaban había sido donado por el expresidente Hipólito Mejía en el año 2001. Ese día asumí un compromiso con estos jóvenes y con toda la comunidad», expresó Lagares.

El funcionario manifestó su satisfacción al regresar casi tres años después con una respuesta concreta a aquella solicitud.

«Hoy regresamos a Pescadería no con otra promesa, sino con resultados. Aquí está el fruto de aquel compromiso: un autobús nuevo, modelo 2027, que servirá para que nuestros jóvenes puedan trasladarse a sus centros de estudios. Porque las promesas se cumplen con trabajo, lealtad y resultados», afirmó.

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Lagares resaltó que esta entrega demuestra la importancia de mantener una relación cercana con las comunidades, escuchar sus necesidades y convertir sus demandas en soluciones que impacten positivamente la vida de las personas.

Por su parte, el viceministro Angelo Ramírez destacó el alcance del programa TURNO y su importancia para garantizar que las dificultades de transporte no se conviertan en obstáculos para la formación académica de los jóvenes.

Ramírez señaló que iniciativas como esta contribuyen a generar mayores oportunidades de desarrollo, fortaleciendo el acceso a la educación y ofreciendo soluciones concretas a las necesidades del estudiantado.

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Jaquimeyes también recibe un autobús estudiantil

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó al municipio de Jaquimeyes, donde se realizó la entrega de una segunda unidad de transporte a la asociación de estudiantes de esa comunidad.

Durante su intervención, Fernando Lagares recordó que también había asumido el compromiso de gestionar un autobús para los estudiantes de Jaquimeyes, por lo que expresó su satisfacción de poder cumplir con ambas comunidades.

«Hoy es un día de mucha satisfacción personal y de grandes resultados para nuestra provincia. En Pescadería y aquí, en Jaquimeyes, asumimos compromisos con nuestros estudiantes y hoy estamos dando respuestas. Esto es posible gracias a la visión y al respaldo del presidente Luis Abinader, así como al compromiso de nuestro ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien ha hecho posible que estas soluciones lleguen a nuestras comunidades», manifestó.

Asimismo, destacó que invertir en el transporte de los estudiantes es invertir en el futuro de Barahona y de la República Dominicana, al facilitar que más jóvenes puedan prepararse profesionalmente y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Los viceministros Lagares y Ramírez reafirmaron su compromiso de continuar impulsando y gestionando políticas públicas, programas e iniciativas que permitan ampliar las oportunidades de formación, desarrollo y bienestar para toda la juventud dominicana.

Autoridades y estudiantes agradecen la iniciativa

Ambas actividades contaron con la participación de autoridades provinciales y municipales, entre ellas Jesús María López, director de la Junta Distrital de Pescadería; Daireny Beltré, alcalde del municipio de Jaquimeyes; y el diputado José del Carmen Montero, así como regidores y representantes comunitarios de ambas localidades.

Los estudiantes beneficiados expresaron su agradecimiento al presidente Luis Abinader, al Ministerio de la Juventud y a los funcionarios que hicieron posible la entrega de las unidades, destacando que estos autobuses representan una solución a una necesidad que durante años había afectado a sus comunidades.

De igual manera, las asociaciones estudiantiles asumieron el compromiso de cuidar y mantener los vehículos en óptimas condiciones, garantizando su uso responsable y su disponibilidad para las presentes y futuras generaciones de estudiantes.

Con estas entregas, el Ministerio de la Juventud continúa ampliando el alcance del programa TURNO, acercando soluciones a las comunidades y reafirmando que la educación, la movilidad y el desarrollo de los jóvenes constituyen prioridades de la gestión gubernamental.