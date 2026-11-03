Justiniano Montero: más de 27 años en la judicatura

El magistrado Justiniano Montero Montero asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial. Cuenta con más de 27 años de trayectoria en el sistema judicial dominicano.

Montero nació en El Cercado, provincia San Juan. En 1989 obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

También cursó dos maestrías. La primera, en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, en la Universidad del País Vasco. La segunda, en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, en la Universidad de Castilla-La Mancha.

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Sus inicios en el Poder Judicial

En diciembre de 1998 comenzó formalmente su carrera judicial. Ese mes asumió como juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.

Durante su trayectoria se especializó en las áreas civil y comercial. También ocupó diferentes puestos dentro de la estructura judicial.

Entre 2014 y 2018 dirigió de forma interina la Dirección General de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial. Desde esa posición participó en la gestión administrativa de la institución.

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Su llegada a la Suprema Corte de Justicia

En abril de 2019, el Consejo Nacional de la Magistratura lo eligió como juez de la Suprema Corte de Justicia. En la alta corte asumió varias responsabilidades y llegó a presidir la Primera Sala.

Posteriormente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) evaluó su desempeño y lo ratificó por un nuevo período de siete años.

Ahora, Montero encabeza el máximo tribunal del país. Su trayectoria abarca juzgados de paz, cortes de apelación y funciones administrativas dentro del Poder Judicial.