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Santo Domingo, RD.- El juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Justiniano Montero, presentó este miércoles su plan de trabajo para los próximos 100 días, marcando el inicio de una etapa de consolidación y fortalecimiento institucional para el período 2026-2032.

Bajo la visión de construir una justicia independiente, íntegra, cercana a la ciudadanía y firmemente comprometida con la protección de los derechos de las personas, la agenda de trabajo de este primer cuatrimestre se articula en cuatro ejes estratégicos: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.

Durante un encuentro con la prensa realizado en el Auditorio de la SCJ, el magistrado Montero resaltó que la integridad constituye una prioridad para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una actuación judicial guiada por principios éticos, transparentes y responsables.

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Agregó que la gestión impulsará una política institucional antisoborno, acompañada del fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia, así como de estructuras regionales que contribuyan a promover una cultura de integridad en todo el Poder Judicial.

En este ámbito, aclaró que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contribuirá a incorporar buenas prácticas internacionales y fortalecer los mecanismos institucionales de integridad.

En cuanto al eje Participación, enfatizó que una de las prioridades de su mandato será fortalecer la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía, ampliando los espacios de escucha, diálogo y colaboración.

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“Se impulsarán mecanismos de participación en las distintas regiones del país, con el propósito de conocer las necesidades de las comunidades e incorporar sus aportes a las iniciativas de mejora del servicio judicial”, agregó.

En cuanto a la eficiencia, subrayó que la nueva gestión prestará especial atención a las respuestas judiciales, con iniciativas orientadas a reducir los retrasos en la tramitación y resolución de los casos.

En ese orden, afirmó que entre sus prioridades figura el fortalecimiento de la estrategia Mora Cero, enfocada en agilizar los expedientes más antiguos, optimizar la capacidad operativa de los tribunales y prevenir futuros retrasos.

Por último, explicó que la modernización institucional del Poder Judicial también requiere fortalecer sus capacidades administrativas, territoriales y humanas.

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Para garantizar el éxito de esta hoja de ruta, el magistrado Montero adelantó que este primer cuatrimestre sentará las bases de continuidad de la gestión mediante mecanismos rigurosos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, reafirmando el firme compromiso de informar de manera transparente sobre los avances, los resultados alcanzados y los desafíos pendientes.