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El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este martes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), junto a seis nuevos jueces y cuatro magistrados confirmados en sus funciones.

Acompañaron al jefe de Estado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Justicia, Antoliano Peralta.

Seis nuevos jueces juramentados

La ceremonia se celebró en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, donde Montero Montero asumió la presidencia del máximo tribunal del Poder Judicial dominicano, en sustitución de Luis Henry Molina, luego de ser escogido por unanimidad por los miembros del CNM. Los seis nuevos magistrados juramentados son:

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Julio César Emilio Canó Alfau

Antonia Josefina Grullón Blandino

Amauris Antonio Pimentel Fabiano

Arelis Socorro Ricourt Gómez

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

Ylona María de la Rocha Camilo

También fueron juramentados los cuatro magistrados ratificados en sus funciones: Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.

Luis Abinader juramenta los magistrados y nuevos jueces en la SCJ.

Los nuevos jueces Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras que Arelis Socorro Ricourt Gómez ocupará la posición de segunda sustituta.

Los magistrados prestaron juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), comprometiéndose a cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y las leyes ponen a su cargo.

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La selección estuvo precedida por un proceso de evaluación de las trayectorias profesionales, los méritos, las capacidades y las competencias de los aspirantes, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución dominicana.