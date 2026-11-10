¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

El magistrado Justiniano Montero Montero asumirá este martes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante una ceremonia de juramentación encabezada por el presidente Luis Abinader, prevista para las 9:00 de la mañana en el Palacio Nacional.

Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezará el acto en el que también serán juramentados seis nuevos integrantes del máximo tribunal, como parte del proceso de renovación del Poder Judicial.

Los magistrados seleccionados son:

Publicidad

Julio César Emilio Canó Alfau ,

, Antonia Josefina Grullón Blandino,

Amauris Antonio Pimentel Fabián

Arelis Socorro Ricourt Gómez

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

Ylona María de la Rocha Camilo.

Tras la ceremonia en el Palacio Nacional, los jueces se trasladarán a la sede del Poder Judicial, en el Centro de los Héroes, donde a las 11:00 de la mañana se realizará el acto formal de toma de posesión.

Justiniano Montero cuenta con más de 27 años de trayectoria en el sistema judicial dominicano. Inició su carrera en 1998 como juez de paz y posteriormente ocupó distintas posiciones dentro del Poder Judicial.

Antes de su designación, presidía la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en asuntos civiles y comerciales.

Su elección por el Consejo Nacional de la Magistratura se produjo tras un proceso de evaluación en el que se valoraron su experiencia profesional, trayectoria judicial y conocimientos jurídicos.

Publicidad

Con su llegada a la presidencia de la SCJ, Montero también asumirá la dirección del Consejo del Poder Judicial, organismo responsable de la administración interna, ejecución presupuestaria, Carrera Judicial y régimen disciplinario de los jueces.

Nuevos sustitutos de la presidencia de la Suprema Corte

Como parte de la nueva estructura directiva del alto tribunal, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero ocupará la posición de primer sustituto del presidente, mientras que Arelis Socorro Ricourt Gómez será la segunda sustituta.

La renovación de la Suprema Corte de Justicia recibió el respaldo de organizaciones empresariales y entidades de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).

Publicidad

Estas instituciones destacaron la importancia de priorizar la experiencia y los méritos profesionales de los jueces de carrera para fortalecer la institucionalidad y la independencia judicial.

El proceso de selección incluyó vistas públicas celebradas durante octubre, en las que el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó a más de 80 aspirantes.

Retos de la nueva gestión judicial

La nueva administración de la Suprema Corte de Justicia tendrá entre sus principales desafíos reducir la mora judicial, fortalecer la independencia de los tribunales y continuar la modernización tecnológica del sistema.

También deberá impulsar medidas para agilizar los procesos, mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y garantizar una gestión transparente de los recursos institucionales.

Otro de los asuntos pendientes será la reorganización de las salas del alto tribunal, encargadas de conocer los recursos correspondientes a las distintas materias judiciales.

Luis Henry Molina concluye su gestión en la Suprema Corte

La llegada de Justiniano Montero marca el final de la gestión de Luis Henry Molina, quien decidió no presentar su candidatura para un segundo período de siete años.

El relevo se produce tras el vencimiento del período constitucional de varios integrantes del tribunal y como resultado del proceso de evaluación realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Con esta renovación, la Suprema Corte de Justicia inicia una nueva etapa institucional, en la que deberá dar continuidad a los proyectos de transformación del Poder Judicial y responder a las demandas de una justicia más eficiente, accesible y transparente.