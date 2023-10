La muerte Richard Báez ocurrió en Santiago y a los policías responsables solo le dictaron 5 años de prisión. La familia habló con Julissa Céspedes en Reporte Especial

Santo Domingo, R.D.-Después de un largo proceso judicial y tras pasar 554 días de trágica muerte de Richard Báez, en un destacamento de la Policía Nacional, el Tribunal del Distrito Judicial de Santiago, dictó sentencia de cinco años de prisión a uno de los tres policías acusados. Sin embargo, esta decisión no fue suficiente para calmar la sed justicia esperada por sus familiares.

El tribunal, encabezado por los magistrados Ingrid Liberato, Dahiana Peñaló y Yazmín Méndez, condenó al capitán de la policía Manolo Aquino a cinco años prisión. Y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos para la familia de Richard. Siete millones a la progenitora de sus hijos y 3 millones a la madre de la víctima.

En tanto que el primer teniente Manuel de Jesús Cruz y el segundo teniente, Vladimir Jerez quedaron libres por insuficiencia de pruebas.

Para Santa Cristina Báez, madre de Richard, estas penas no son suficientes dice que “mira que sentencia la de esa jueza de ese tribunal de cinco años, cinco años al capitán Aquino y los otros dos sueltos. No, no estoy de acuerdo con esa sentencia porque está probado de que ellos fueron, que lo mataron a golpes”.

Richard era barbero en Santiago. Foto: CDN Digital

Homicidio involuntario, calificación de la muerte de Richard

Durante el proceso el Ministerio Público había calificado el crimen de Báez, como homicidio voluntario por lo que pedía 20 años de prisión para cada uno de implicados. Esto, debido a que según este órgano los tres incurrieron en los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo.

No obstante, el tribunal lo reputó como un homicidio involuntario en que condenó solo al capitán Aquino quien era el encargado del DICRIM en Cienfuegos, Santiago.

Doña Santa esta firme dice que “va a llegar hasta las últimas consecuencias. Voy a apelar esa decisión porque no estoy de acuerdo. Nadie de la familia, nadie está de acuerdo con esa sentencia. Ellos tienen que pagar, ellos tienen que darle 30 años de prisión, pero en una cárcel, en una cárcel, porque mi hijo no era ningún delincuente”.

Richard Báez dejó tres niños en la horfandad

Así ocurrió la muerte de Richard Báez

Todo comenzó el 21 de marzo de 2022, cuando supuestamente habría disparado contra un vehículo policial. Luego, fue trasladado al destacamento de Cienfuegos, Santiago.

El expediente policial indica que el día del incidente Báez fue perseguido hasta su casa recibiendo múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de su vivienda, mientras gritaba y pedía auxilio a su padre.

Richard Báez nunca imaginó que compartir unos tragos y divertirse con sus amigos le costaría la vida horas más tarde, y mucho menos que sus verdugos serían aquellos a quienes se supone les corresponde cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos.

“Dejó tres niños huérfanos. Un niño de un año y medio que ni siquiera conoció a su papá ni lo va a conocer nunca. Puede decirle papá cualquier otro que vea. Pero su verdadero papá nunca lo va a conocer, reclama desconsolada la madre del occiso.

Por Carmen de los Santos, Reporte Especial con JC